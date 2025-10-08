Suscribete a
ABC Premium

Puigdemont fuerza a Illa a pronunciarse sobre un referéndum secesionista

Una propuesta de Junts en el Parlament recoge el preámbulo del acuerdo de Bruselas y añade «la necesidad compartida» de la consulta para resolver «el conflicto»

Illa anuncia un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para gestionar 13.000 viviendas y 300 solares de la Sareb

Salvador Illa, durante el debate de política general en el Parlament
Salvador Illa, durante el debate de política general en el Parlament INÉS BAUCELLS
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los de Carles Puigdemont quieren desgastar a Salvador Illa intentando que el presidente de la Generalitat caiga en contradicciones con Pedro Sánchez a la hora de afrontar las demandas de los independentistas. Con esta intención, Junts ha elevado al Parlamento de Cataluña ... una parte del llamado acuerdo de Bruselas, firmado en 2023 entre el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez, añadiendo «la necesidad compartida» de celebrar un referéndum de autodeterminación como solución al «conflicto» que se remonta al siglo XVIII.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app