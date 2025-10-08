Puigdemont fuerza a Illa a pronunciarse sobre un referéndum secesionista

Los de Carles Puigdemont quieren desgastar a Salvador Illa intentando que el presidente de la Generalitat caiga en contradicciones con Pedro Sánchez a la hora de afrontar las demandas de los independentistas. Con esta intención, Junts ha elevado al Parlamento de Cataluña ... una parte del llamado acuerdo de Bruselas, firmado en 2023 entre el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez, añadiendo «la necesidad compartida» de celebrar un referéndum de autodeterminación como solución al «conflicto» que se remonta al siglo XVIII.

Tras recoger el preámbulo del texto que permitió al líder del PSOE seguir en la Moncloa, llamado «antecedentes» y que asume todos los hitos que los grupos independentistas defienden como argumento de negociación, la propuesta de resolución de Junts añade un segundo epígrafe en el que se señala que: «Fruto de esta realidad histórica y de la necesidad compartida de resolver el conflicto descrito, se planteará en el espacio de negociación habilitado a tal efecto la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña».

Este segundo punto se recoge en el acuerdo de Bruselas como estación de llegada de Junts, pero no del PSOE. El texto suscrito en 2023 señala que «Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña», mientras que los socialistas defenderán «el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatuto de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña».

Fuentes de Junts han explicado, este miércoles, que esta propuesta de resolución y las otras 21 que han registrado en el Parlament, en el marco del debate de política general, no deberían ser un problema para que las apoye el PSC y se han mostrado abiertos a negociarlas hasta este jueves, límite para una posible transacción y cuando se votarán en la cámara autonómica. Los de Puigdemont han recordado, eso sí, que necesitan respuestas al cumplimiento del pacto con el PSOE este mismo otoño. «Para que pasen cosas necesitamos hechos y constataciones», han advertido.

Independencia en diversos ámbitos

Además de esta iniciativa, que aspira a que Illa avale la celebración de un referéndum de secesión, Junts ha presentado textos (que no son vinculantes) para que el Ejecutivo de Sánchez reconozca a Cataluña en varios foros internacionales, como en la Unesco y las selecciones deportivas. También han propuesto que se traspase la Seguridad Social y la capacidad de establecer un salario mínimo interprofesional diferente al del conjunto de España.

Y, entre otros asuntos, Junts quiere que la cámara autonómica exprese «la necesidad» de un concierto económico en el que «la aportación solidaria» la decida unilateralmente la Generalitat, se cree un Consejo de Justicia de Cataluña independiente del Consejo General del Poder Judicial y se exija el nivel C1 para los profesionales del sistema sanitario.