Puigdemont denuncia un vídeo de IA elaborado por el «entorno» de Aliança en el que Orriols le dispara

En Junts consideran que se están cruzando líneas rojas

El discurso antiinmigración cala e impulsa a Aliança a costa de Junts

Imagen creada con IA en la que aparece Orriols disparando a Puigdemont
Imagen creada con IA en la que aparece Orriols disparando a Puigdemont

D. T.

Barcelona

No todo vale y hay líneas que en política no se deben cruzar nunca. Así opinan en Junts después de que en las últimas horas se haya difundido un vídeo, generado por inteligencia artificial (IA), en el que aparece Sílvia Orriols, la líder ... de Aliança Catalana, disparando a un Carles Puigdemont en el suelo. Puigdemont, según han apuntado a ABC fuentes cercanas al presidente de Junts, adoptará «acciones legales» y «denunciará» el caso, si no lo hace de oficio la Fiscalía.

