Puigdemont denuncia un vídeo de IA elaborado por el «entorno» de Aliança en el que Orriols le dispara

No todo vale y hay líneas que en política no se deben cruzar nunca. Así opinan en Junts después de que en las últimas horas se haya difundido un vídeo, generado por inteligencia artificial (IA), en el que aparece Sílvia Orriols, la líder ... de Aliança Catalana, disparando a un Carles Puigdemont en el suelo. Puigdemont, según han apuntado a ABC fuentes cercanas al presidente de Junts, adoptará «acciones legales» y «denunciará» el caso, si no lo hace de oficio la Fiscalía.

Gràcies per la foto. Us ho he millorat molt mes. pic.twitter.com/SmNS6fkERT — Lara Croft (@Cro56634Lara) October 21, 2025

Según ha avanzado 'La Vanguardia' y ha comprobado ABC, un usuario de X, con el 'nickname' @Cro56634Lara, ha creado un montaje con Grok (herramienta de X) a partir de una imagen, a su vez creada con IA, publicada por un medio local de Gerona que ilustra una información de Aliança y su esperado crecimiento electoral, en parte, a costa de Junts. En esta imagen aparece Orriols sobre un Puigdemont tumbado en el suelo.

El montaje de @Cro56634Lara recrea a Orriols enfundando una pistola y disparando contra Puigdemont. «Gracias por la foro. Os lo he mejorado mucho más», apunta este usuario de X. En Junts consideran que este vídeo cruza todas las líneas de la política y lo atribuyen «al entorno de Aliança». En este sentido, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, se ha preguntado en X si se investigará, «¿o sucederá como siempre?», sugiriendo que la Fiscalía, en los casos en los que se señala a Puigdemont, no actúa.