Puigdemont conmina al PSOE a acometer la «ruptura» a la que se negaron en la Transición

El expresidente ironiza con los casos penales contra el partido de Sánchez: «La misma sastrería en la que se fabricaron los trajes a medida que prepararon para nosotros»

Puigdemont acusa a jueces, periodistas y políticos de perpetuar el franquismo

Puigdemont, en un acto de Junts en el sur de Francia
Puigdemont, en un acto de Junts en el sur de Francia ep
À. G.

Barcelona

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont conmina al PSOE a «emprender la ruptura que se negaron a hacer hace 50 años» si quiere salir del «abismo», que identifica con la serie de casos judiciales en los que está envuelto el partido de Pedro ... Sánchez, en un clima de «división social» que «se parece mucho al de otros períodos convulsos que tuvieron, todos, un final trágico (guerras y dictaduras) o tragicómico (el 23F)».

