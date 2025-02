Puigdemont dice que no volverá «esposado ni «rendido» ante un juez español

El expresidente de la Generalitat fugado a Bélgica Carles Puigdemont ha comparecido esta noche a las 21 horas. La comparecencia, a través de su canal de Youtube, se produce tras conocerse que el juez Pablo Llarena ha aplicado la derogación de la sedición. El instructor considera que la supresión de este delito del Código Penal plantea un «contexto cercano a la despenalización» de los hechos investigados, que no encajan, a su juicio, en desórdenes públicos.

El expresidente fugado ha asegurado que no volverá a España «esposado» ni «rendido» ante un juez esepañol y ha afirmado que seguirá en Europa su batalla judicial hasta el final.

Puigdemont asegura que sus acusaciones sobre «delitos menores que no son ni siquiera eso» no le frenarán.

«No tengo ninguna duda de que no volveré esposado», advierte.

Puigdemont afirma que no quiere que su beneficio personal vaya a lastrar su lucha política «que pretende criminalizar el anhelo de los catalanes de vivir definitivamente en un país libre». «No volveré ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente, lucharé por volver libre», zanjó al respecto.

«Asumo el riesgo que comporta que el resultado de la batalla europea no sea el esperado, pero el riesgo es mucho mayor si aceptamos la idea de que en octubre del 2017 hicimos algo diferente que el de cumplir democráticamente con nuestro compromiso y que esto merece algún tipo de condena».