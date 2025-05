Puigdemont carga contra Illa: «No tiene liderazgo y ha convertido la Generalitat en una gran delegación del Gobierno»

Carles Puigdemont ha hecho un balance catastrófico del primer año desde las elecciones autonómicas catalanas que permitieron a Salvador Illa llegar a la Generalitat. El líder de Junts, fugado de la Justicia desde 2017 y que mantiene el acta de diputado en ... el Parlamento de Cataluña, ha cargado contra Illa acusándole de «falta de liderazgo», de no dar una respuesta ante el apagón y el caos de Cercanías de Renfe en la comunidad y, en definitiva, haber convertido la Generalitat «en una gran delegación del Gobierno de España».

En una intervención ante los diputados de Junts en el Parlament, reunidos en Waterloo (Bélgica), abierta a la prensa, Puigdemont no ha dudado en centrar el primer aniversario de las elecciones del 12 de mayo de 2024, que dieron como resultado la posibilidad de que Illa fuera presidente autonómico (que consiguió en verano) y la primera vez de una Cámara con mayoría no secesionista, en una crítica constante al presidente de la Generalitat, pero también a los empresarios que no le dieron apoyo en su momento, así como una reivindicación de Junts en la oposición.

De Illa y el PSC ha señalado que: «Hoy, Cataluña continúa con falta de liderazgo de una manera alarmante». La comunidad «no tiene un liderazgo fuerte, no lo tiene cuando ha de responder al caos de Cercanías, el 'president' Illa no está ante el apagón, Illa no está, no dice nada no sea que moleste al amo de Madrid». En este sentido, Puigdemont ha lamentado que «nadie sabe la última demanda del Govern al Gobierno de España» y que esta situación ya la augurara en la campaña electoral de 2024. «Lo que decíamos en la campaña electoral es cierto», ha añadido.

«Hoy, por discurso, por actuación, el Palacio de la Generalitat se ha convertido en una gran delegación del Gobierno», ha insistido y ha dicho que tenemos «un Govern acomplejado», «la nación ha desaparecido», «cada día retiran un ladrillo de la pared que los catalanes hemos ido construyendo las vigas maestras de la nación», «cada día falta una baldosa de la pared», ha dicho en una retahíla de supuesta 'desnacionalización' de Cataluña premeditada de los socialistas.

Puigdemont ha alertado de que no solo la región no tiene unos presupuestos autonómicos aprobados, sino que «tenemos una emergencia nacional», pues el tripartito (PSC, ERC y Comuns que sustentan al Govern) solo buscaba «el poder» y ya lo consiguieron. El líder de Junts se ha reivindicado y ha dicho que las elecciones de 2024 se celebraron en condiciones de inferioridad para él, desde Francia (que ha llamado Cataluña Norte, porque el sur de Francia donde también se habla catalán «es Cataluña») y con la Justicia en contra: «España no es una de democracia plena cuando los tribunales intervienen para decidir quién puede hacer política».

Una «pinza» contra Junts

Además de cargar contra Illa, en un discurso mezclando victimismo y orgullo, ha asegurado que solo Junts propone «respuestas», en Barcelona y Madrid. Y ha criticado a algunos empresarios, sin citarlos específicamente, por acudir a él, ahora, para rebajar las políticas socialistas («pulsión recaudatoria, intervencionista») de los dos gobiernos, el nacional y el autonómico, cuando tras las elecciones de 2024 se posicionaron a favor de Illa y, también, tras las elecciones municipales de Barcelona contra Xavier Trias.

Siguiendo esta posición, Puigdemont ha asegurado que existe «una pinza» contra Junts. «Todo el mundo nos tiene muchas ganas, de Madrid y Cataluña, de izquierdas y extremos y de derechas y extremos, es una convergencia que no se ha disuelto», ha señalado ante los diputados de Junts en el Parlament y expresándoles que, ante esta situación, ellos no debe callarse nunca. «Tenéis que estar muy orgullosos y animados. Esto solo le pasa a los partidos de gobierno y que salen de la zona de confort. Gobernar es, sobre todo, proponer aunque sean complejos y difíciles las soluciones adecuadas», ha añadido.