Puigdemont acusa a jueces, periodistas y políticos de perpetuar el franquismo

Carles Puigdemont ha cargado este jueves contra las «fuerzas antifranquistas» que protagonizaron la Transición democrática a partir de 1975, los jueces de ahora y los periodistas («propagandistas de un lado y otro») que defienden la democracia española surgida de 1978 de perpetuar la dictadura: ... «El franquismo sigue presente». El líder de Junts y por el que el PSOE sigue suspirando sus votos en el Congreso ha criticado la conmemoración que desde el Gobierno se hace de la muerte del dictador y ha lamentado indirectamente que la Generalitat haya premiado al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Ningú no pot dir que no estava avisat. Quan Franco va fer saber, avui fa cinquanta anys, que se n'anava havent-ho deixat tot "atado y bien atado" (que darrerament vol dir "togado y bien togado"), no calia que ens fes cap dibuix del que significava. Malgrat la propaganda de mig… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 20, 2025

«Pese a la propaganda de medio siglo hablando de transición modélica, el franquismo sigue presente, como el dinosaurio de Monterroso», ha escrito Puigdemont, en un largo y confuso texto publicado en X este jueves en el que sugiere una conspiración de ciertos sectores -sin citar nombres propios- para perpetuar el régimen franquista más allá de 1975. Según Puigdemont, Franco avisó de que lo dejaría todo «atado y bien atado, que últimamente significa 'togado y bien togado», por lo que considera que es un engaño y una farsa hablar de que hubo una evolución ejemplar de la dictadura a la democracia mediante una «transición modélica».

En esta línea, también ha lamentado que, en su opinión, se impuso una monarquía «decidida por Franco simulando que era la voluntad popular» y que esto contó con el beneplácito de los antifranquistas, que pactaron con el régimen dictatorial, «como si fuera reconciliación cuando, en realidad, era para no alterar las bases del poder español». Así, Puigdemont ha criticado que se esté explicando la muerte de Franco como una «victoria de la democracia», pues murió «en una cama, con el Rey que él eligió a punto de ser coronado y con la garantía de que sus crímenes quedarían impunes».

Dir que “amb Franco es vivia millor” és oblidar 140.000 assassinats, mig milió de catalans exiliats, 3 milions d’emigrats per misèria.



Dir que “amb Franco es vivia millor” és menystenir la llibertat de Catalunya, la de les dones i la de tothom. pic.twitter.com/4XP8GRGnzl — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) November 20, 2025

Aprovechando que este jueves se cumplen 50 años de la muerte de Franco, Oriol Junqueras también ha escrito un comentario en X. El presidente de ERC, socio del PSC en el Parlament y del PSOE en el Congreso, ha señalado que decir que «con Franco se vivía mejor» es «olvidar 140.000 asesinatos», «medio millón de catalanes exiliados» y «tres millones de emigrantes por miseria». Además, defender aquella tesis es «menospreciar la libertad de Cataluña, la de las mujeres y la de todo el mundo», ha añadido.

La mort del dictador Franco, ara fa 50 anys, obria un futur d’esperança. El nostre deure és recordar tots els qui es van sacrificar perquè avui puguem viure en democràcia. La democràcia no és cap regal: cal defensar-la i exercir-la cada dia. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) November 20, 2025

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a defender y ejercer la democracia «cada día» y ha indicado que esto lo considera un deber para recordar a aquellos que se sacrificaron para conseguirla. Tras 1975 se abrió un «futuro de esperanza», ha escrito en X, añadiendo que: «La democracia no es ningún regalo: hay que defenderla y ejercerla cada día».