PSC, ERC y Comuns pactan un cambio legislativo para que las ayudas indebidas de la Generalitat no se puedan reclamar

El consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau (PSC), ha presentado este miércoles una proposición de ley pactada por los socialistas con ERC y Comuns para reconocer el derecho a la ciudadanía a no ser perjudicada por errores de la administración autonómica catalana que estén relacionados con prestaciones que cubran necesidades esenciales. De esta manera, el Govern quiere evitar tener que reclamar ayudas indebidas de dinero público, después de que la Sindicatura de Cuentas detectara que entre 2016 y 2024 se desviaron 167 millones de euros.

«Lo que no tiene nombre es que, fruto de un error de la administración, a una persona que está en situación de debilidad, le vayamos a reclamar recursos que no tiene», ha dicho Dalmau, informa Ep, en atención a los medios desde el Palacio de la Generalitat. El consejero autonómico ha reivindicado tener los ojos puestos en la gestión para que los errores no sucedan. Pero no ha detallado que, cuando se apruebe la reforma legislativa en el Parlamento de Cataluña, si se vuelven a dar ayudas indebidas como en el periodo 2016-2024, que en muchos casos fueron por duplicidad de prestaciones, el dinero no se recuperará para las arcas públicas.

El tripartito de legislatura que mantiene a Salvador Illa al frente del Govern (que tiene la mayoría absoluta justa en la Cámara catalana) modificará la ley 26/2010 que regula el funcionamiento de las administraciones públicas en Cataluña -la reforma se ha registrado este miércoles y se tramitará por lectura única, por lo que se acortarán los trámites parlamentarios- para que no se puedan reclamar a personas vulnerables prestaciones reconocidas de forma incorrecta por la administración, además de permitir a la ciudadanía corregir sus errores ante la administración, entre otras medidas.

Según el Govern, la Generalitat, cuando se apruebe la nueva norma, será la primera administración en España que introduce este derecho para corregir errores, inspirado en normas que se aplican en países con Francia o Polonia, y que busca «no obligar a un ciudadano a dar todos los pasos atrás en un proceso administrativo» en el que se equivocó. También se incluirá una enmienda para que los errores de los trabajadores públicos, que se cometan en el reparto de las ayudas, no sean negligencias graves si se hizo la gestión de «buena fe». Es decir, el error quedará sin sanción y el coste lo asumirá la administración autonómica.

Igualmente, la reforma prevé además regular los trámites y servicios proactivos y personalizados de la Generalitat, y que permitirá a la administración, a través de los datos que tiene de la ciudadanía, facilitar y proponer trámites o servicios de los que puede ser beneficiaria. El texto regulará el consentimiento del uso de los datos y establecerá la obligación de que la Generalitat tenga un registro específico para la gestión de los mismos, y que busca «reducir desigualdades» facilitando el acceso a la administración de personas con menos recursos tecnológicos, lingüísticos y sociales.

Por otro lado, la iniciativa recoge también la propuesta del Govern para prohibir la cita como único método de atención a la ciudadanía, un impulso que ya inició el Govern de Pere Aragonès (ERC), y que establecerá que tan solo puede ser utilizada «como medida para mejorar la eficiencia y la atención a las personas». Incorporarlo en una norma con rango de ley permitirá que sea de aplicación a todas las administraciones autonómicas: «¿Puede ser un sistema para la mejora de la gestión de colas? Puede ser un sistema. No podrá ser el único sistema», ha subrayado Dalmau.