Protección Civil probará este lunes el sistema de alertas a móviles en el área de Barcelona

Protección Civil de la Generalitat hará este lunes a las diez de la mañana una prueba del sistema de alertas a móviles en la ciudad de Barcelona y las comarcas del Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental (Barcelona).

Todos ... los teléfonos que se encuentren en estas zonas recibirán un mensaje de texto que indicará que se trata de una prueba, para evitar así sobresaltos. Cabe recordar que el sistema de envío masivo de alertas ES-Alert permite una gran difusión en un espacio corto de tiempo y, en casos reales, sirve para alertar de situaciones como accidentes químicos o inundaciones.

El mensaje va acompañado de un sonido estridente que se desactiva al pulsar la tecla que aparece en pantalla, por lo que aquellas personas que no quieran recibir el texto deberán poner el móvil en modo avión o apagarlo, aunque en algunos modelos la alerta se reproduce igualmente. La Generalitat habilitará una encuesta anónima después de la prueba para que los ciudadanos informen de si han recibido o no el mensaje, en qué idioma y cuál es su compañía telefónica. Durante el 2025 se han enviado ya ocho alertas a móviles en las comarcas de Barcelona haciendo uso del sistema ES-Alert, de las que cuatro corresponden a simulacros; dos al plan Infocat por un incendio forestal en Tarrasa (Barcelona) y, las restantes, al plan Inuncat por avisos de lluvias intensas.

