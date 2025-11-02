Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza

Protección Civil probará este lunes el sistema de alertas a móviles en el área de Barcelona

Este sistema de envío masivo permite una gran difusión en un espacio corto de tiempo y, en casos reales, sirve para alertar de accidentes químicos o inundaciones

Qué es el aviso ES-Alert y por qué es muy importante que lo actives en tu móvil

Mensaje Es-Alert, enviado a los móviles durante los incendios en Tarragona, este pasado verano
Mensaje Es-Alert, enviado a los móviles durante los incendios en Tarragona, este pasado verano MIQUEL MUÑOZ

ABC

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Protección Civil de la Generalitat hará este lunes a las diez de la mañana una prueba del sistema de alertas a móviles en la ciudad de Barcelona y las comarcas del Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental (Barcelona).

Todos ... los teléfonos que se encuentren en estas zonas recibirán un mensaje de texto que indicará que se trata de una prueba, para evitar así sobresaltos. Cabe recordar que el sistema de envío masivo de alertas ES-Alert permite una gran difusión en un espacio corto de tiempo y, en casos reales, sirve para alertar de situaciones como accidentes químicos o inundaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app