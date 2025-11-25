Protección Civil de la Generalitat activa el plan especial de emergencias en Cataluña por fuertes vientos: zonas donde se superarán los 90 km/h

Los termómetros registraron este lunes valores muy cercanos o, incluso, superiores a los 20 grados en algunos puntos de Cataluña. Pero este martes llegan cambios, tanto en la temperatura como en las condiciones atmosféricas, aunque nada que ver con la masa de aire ártico de los últimos días ... .

En esta ocasión, la previsión es el paso de un frente que va a provocar fuertes vientos en algunas comarcas catalanas. Esta situación motivó que durante la jornada del lunes Protección Civil de la Generalitat activase el plan especial de emergencias por riesgo de viento para este martes y miércoles.

Zonas afectadas

Tal y como ha detallado el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), durante este martes se pueden superar los 70 km/h de viento de componente oeste en todas las comarcas del Campo de Tarragona y Tierras del Ebro y Noya, con mayor probabilidad en el Bajo Campo durante la mañana y hasta el medio.

Además, en cotas altas del Pirineo también habrá algunas rachas muy fuertes a lo largo de la jornada.

#PrediccióDemà



⛅ Nuvolositat variable, més abundant al vessant nord del Pirineu i punts del nord de la costa central i sud de la Costa Brava on descarregaran ruixats🌦️

🌡️📉Descens de la temperatura

💨Vent molt fort al sud



Informació més detallada 👇https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/t8Xtm6zF1I — Meteocat (@meteocat) November 24, 2025

En cambio, el miércoles 26 la afectación será en el Pirineo, Prepirineo, Alto y Bajo Ampurdán, donde se podrán superar los 90 km/h de viento de componente norte desde la madrugada y hasta la noche. Las comarcas con mayor probabilidad de superación del umbral serán las del Pirineo Oriental (Cerdaña, El Ripollés y Bergadá) y el Alto Ampurdán. En el Pirineo, el umbral se superará en cotas altas. Al contrario que el martes, en este caso, la distribución del fenómeno será local en la zona avisada.

Medidas de seguridad

Ante la previsión de estos fuertes vientos, desde el organismo catalán de protección civil piden a la ciudadanía «especial precaución en los desplazamientos y en las actividades al aire libre», además de consultar la información proporcionada por el Servicio Meteorológico de Cataluña para estar al tanto de la previsión.

«En los desplazamientos, se debe tener mucha precaución porque se pueden encontrar obstáculos en la vía y deben ser prudentes en los adelantamientos y mantener las distancias laterales adecuadas con los demás vehículos», indica Protección Civil, que advierte sobre la peligrosidad de las carreteras.

Añade, además, que «en cuanto a las actividades de ocio en el exterior, hay que evitar realizarlas en bosques y en la costa», debido a la mala mar prevista, por lo que «se recomienda posponer las actividades a cotas altas del Pirineo y Prepirineo».