Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 25 de noviembre

Protección Civil de la Generalitat activa el plan especial de emergencias en Cataluña por fuertes vientos: zonas donde se superarán los 90 km/h

El aviso es para el martes y el miércoles

La Aemet avisa de hasta cuándo durará el frío en España tras el paso de la masa de aire ártico y anuncia lluvias en estas zonas

Protección Civil de la Generalitat activa el plan especial de emergencias en Cataluña por fuertes vientos: zonas donde se superarán los 90 km/h
Protección Civil de la Generalitat activa el plan especial de emergencias en Cataluña por fuertes vientos: zonas donde se superarán los 90 km/h AFP
Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los termómetros registraron este lunes valores muy cercanos o, incluso, superiores a los 20 grados en algunos puntos de Cataluña. Pero este martes llegan cambios, tanto en la temperatura como en las condiciones atmosféricas, aunque nada que ver con la masa de aire ártico de los últimos días ... .

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app