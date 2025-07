Prisión para el 'ultra' detenido en Mataró por incitar a una «cacería» en Torre Pacheco

Se llama Christian L. F. y tiene 29 años. La Guardia Civil lo detuvo el pasado lunes por la tarde en Mataró (Barcelona), como uno de los presuntos cabecillas del canal 'Deport Them Now UE', que alentaba a la 'caza' de magrebíes en Torre Pacheco (Murcia). El individuo había conseguido hace unos meses la habilitación de Interior para ejercer como escolta, según desveló el propio Ministerio, y trabajaba como vigilante de seguridad. Ahora, el Juzgado de Instrucción 1 de la localidad barcelonesa, en funciones de guardia, ha decretado su ingreso en prisión provisional y se inhibirá a favor de Instrucción 4 de San Javier, que seguirá con las diligencias. El sujeto está acusado de incitación al odio, así como de pertenencia a asociación ilícita para cometer delitos discriminatorios y de tenencia de armas, ya que en su casa guardaba una carabina, una pistola de fogueo, una ballesta y una defensa eléctrica.

Según el auto, consultado por ABC, tras la monitorización de las redes sociales, especialmente del canal que llamó a 'cazar' magrebíes tras la agresión a un hombre de 69 años en el municipio murciano, los investigadores llegaron hasta su domicilio, donde lo arrestaron, el pasado 15 de julio. Allí le intervinieron varios dispositivos electrónicos que prueban que estaba tras el movimiento 'Depart The Now', algo que él mismo ha admitido durante su declaración como investigado, afirmando ser el creador del canal. Eso sí, ha negado que sea una «asociación», al estar integrado exclusivamente su persona. Además, ha tirado balones fuera al asegurar que no tuvo en cuenta la posible repercusión de su llamamiento.

A través de Telegram e Instagram, recoge la resolución, difundió «mensajes tendentes a promover actos hostiles y violentos contra ciudadanos de origen marroquí afincados en Torre Pacheco, impulsado por motivos meramente racistas». Entre estos: «Convocaremos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio, patrullas vecinales [...] con el fin de dar con ellos y justicia directa para reunirlos con Alá; y si los demás magrebíes del pueblo no colaboran con la identificación de los culpables, ellos se convertirán automáticamente en culpables y pagarán por lo ocurrido [...] Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones antiinmigración estatales».

No fue el único. «Nosotros en 'Deport Them Now' tenemos gran presencia en Barcelona y nos movilizaremos en Murcia el 15 de julio por la mañana. Haced vosotros también el esfuerzo. Esta situación requiere de la máxima atención, de la máxima lealtad con nuestros mayores y del máximo compromiso por limpiar España». Y así, siguió: «15, 16 y 17 de julio de 2025. Caza al magrebí, Torre Pacheco, Murcia», rezaba otro mensaje en el que podían verse las fotografías de dos hombres de origen magrebí con sendas dianas en sus cabezas.

Noticia Relacionada La Guardia Civil continuará con su gran despliegue en Torre Pacheco Carlota Pérez

Así, la juez señala que con la publicación de estos mensajes que llegaron «a un grupo masivo de personas», el individuo «habría favorecido un clima de violencia, hostilidad o discriminación por motivos racistas tendente a reproducir conductas violentas y de odio contra el colectivo de origen marroquí residente en la localidad de Torre Pacheco». A través de internet, facilitó así la comisión de un delito de incitación al odio, y, al mismo tiempo, dificultó su persecución.

Durante el registro de su domicilio, la Guardia Civil localizó una carabina marca Gamo con mira telescópica; así como una pistola de fogueo, una ballesta con tres proyectiles, una defensa eléctrica, dos defensas extensibles y una navaja de cartera, por lo que, al carecer de licencia, está acusado también de tenencia ilícita de armas. Su posesión «resultaría habitual en personas vinculadas con grupos extremistas o radicales al objeto de utilizarlas con fines defensivos u ofensivos en enfrentamientos o altercados con otros grupos de ideología extremista», indica el auto.

Pese a descartar el riesgo de fuga, al tratarse de un ciudadano español con arraigo y trabajo estable como vigilante de seguridad privada, sí aprecia la instructora, ante la gravedad de los hechos, la posible reiteración delictiva y la destrucción de pruebas. Por todo ello, ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Más temas:

sucesos

Cataluña