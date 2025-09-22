Prisión para el detenido por matar a un hombre y dejar el cadáver descuartizado en una maleta en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Fue un operario de la limpieza el que localizó los restos el pasado sábado. La causa está abierta por homicidio
Un detenido tras el hallazgo de un cadáver en una maleta en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
El juzgado de guardia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha decretado la entrada en prisión, comunicada y sin fianza para el detenido por con la muerte violenta de un hombre, cuyo cuerpo apareció descuartizado el pasado sábado, en el municipio.
La causa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), está abierta por un delito de homicidio. Fue un operario el que localizó los restos.
Agentes de la Policía Local de Vilanova y de los Mossos d'Esquadra, que confirmaron el suceso, se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la zona. Poco después, detuvieron al hombre, de 24 años, por su presunta implicación en el crimen.
La investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario para tratar de averiguar las circunstancias de la muerte y la identidad de la víctima.
Por su parte, el consistorio de la localidad condenó «una nueva muerte violenta en la ciudad», diez días después de que se localizase el cadáver de una persona sin hogar en un parque y, a través de un comunicado, pidió «máxima prudencia» en las informaciones que se difunden sobre el suceso.
