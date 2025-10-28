Junts sobre el PSOE: «Nos han tratado como tontos

A partir de ahora, en el Congreso, Junts solo votará a favor de lo que coincida con su programa electoral «o lo que vaya bien para Cataluña», señaló ayer, tras la comparecencia sin preguntas de Carles Puigdemont en Perpiñán (Francia), un miembro ... relevante de la ejecutiva del partido que dio por rotas las relaciones preferentes con el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez. «Se acabó lo que se daba. Nos han tratado por tontos», añadió, visiblemente molesto con los socialistas por lo que consideran una serie de incumplimientos del pacto de Bruselas y su consiguiente desarrollo.

Esta es la principal, y casi única, consecuencia de la «ruptura» escenificada a unos 30 kilómetros de la frontera con España. La legislatura arrancó en Bruselas, se mantuvo viva en Suiza y se finiquitó en Francia. «Ya no habrá más reuniones en Suiza», confirmaron desde la cúpula de Junts, que da por ganada la consulta a la militancia. Será un mero trámite.

¿Cuestión de confianza? «Eso es historia y solo lo planteamos una vez, perdieron la oportunidad». ¿Presupuestos? «No». ¿Elecciones? «Eso hay que preguntárselo a Sánchez y que valore su talante democrático». ¿Moción de censura? «¿Con Vox?». Así, la segunda parte de la legislatura entra en un nuevo escenario con un Gobierno que va perdiendo apoyos de investidura: Podemos, Junts... Pero no los suficientes como para perder la Moncloa.

Puigdemont todavía no se ha puesto el peto del jugador que en el entrenamiento hace de comodín y que siempre participa del ejercicio en el equipo que tiene el balón. Pero de momento recupera el foco mediático (Oriol Junqueras está desaparecido) y toda España está pendiente de sus movimientos. De entrada, hasta el jueves por la tarde, cuando se conocerá el resultado de la consulta interna en Junts. ¿Y después? «Cogeremos el teléfono porque somos gente educada, pero no negociaremos nada más con el PSOE, ni en Suiza ni en los pasillos del Congreso», reiteró uno de los hombres de la máxima confianza de Puigdemont.

En clave catalana, que es el eje en el que se mueven los de Puigdemont («nuestro proyecto no es un proyecto que quiera la estabilidad de España»), estos intensificarán la presión sobre Salvador Illa y tratarán de cerrar las grietas que les produce el terremoto Aliança Catalana. El líder de Junts lo señaló en su comparecencia. «Hay una españolización de Cataluña y descatalanización de las instituciones», desde que el primer secretario del PSC está al frente de la Generalitat, dijo.

Y recordó que el PSC, el PP y Vox suman mayoría absoluta en el Parlament (68 escaños de 135) y «bloquean» las iniciativas independentistas de Junts. El trasfondo de este mensaje es el auge de Sílvia Orriols y el toque de atención de los alcaldes de Junts a Puigdemont para que el partido vuelva a posiciones de derecha, sobre todo, en materia de inmigración y seguridad.