Junts sobre el PSOE: «Nos han tratado como tontos

La segunda parte de la legislatura entra en un nuevo escenario: sin Presupuestos, ni reuniones en Suiza ni cuestión de confianza

Puigdemont rompe con el PSOE y afirma que Sánchez «podrá tener el poder, pero no podrá gobernar»

Carles Puigdemont, este lunes, en Perpiñan
Carles Puigdemont, este lunes, en Perpiñán
Daniel Tercero

Barcelona

A partir de ahora, en el Congreso, Junts solo votará a favor de lo que coincida con su programa electoral «o lo que vaya bien para Cataluña», señaló ayer, tras la comparecencia sin preguntas de Carles Puigdemont en Perpiñán (Francia), un miembro ... relevante de la ejecutiva del partido que dio por rotas las relaciones preferentes con el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez. «Se acabó lo que se daba. Nos han tratado por tontos», añadió, visiblemente molesto con los socialistas por lo que consideran una serie de incumplimientos del pacto de Bruselas y su consiguiente desarrollo.

Descarga la app