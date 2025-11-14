Suscribete a
La UCO registra varias sedes de Acciona por una pieza separada del 'caso Koldo'

Un preso se fuga de una cárcel catalana aprovechando una salida para hacerse una radiografía

El interno, que cumplía condena por varios robos, y al que aún buscan, empujó a los agentes que lo custodiaban

El frustrado intento de fuga de un preso en León permite desarticular un grupo criminal

Interior del penal de Puig de les Basses
Interior del penal de Puig de les Basses

ABC

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra buscan a un preso que se fugó este jueves por la tarde del Centro Penitenciario Puig de les Basses (Gerona), aprovechando una salida programada para ir a hacerse una radiografía en el Hospital de Figueres, también en la provincia ... gerundense.

