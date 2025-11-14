Un preso se fuga de una cárcel catalana aprovechando una salida para hacerse una radiografía

Los Mossos d'Esquadra buscan a un preso que se fugó este jueves por la tarde del Centro Penitenciario Puig de les Basses (Gerona), aprovechando una salida programada para ir a hacerse una radiografía en el Hospital de Figueres, también en la provincia ... gerundense.

Para huir, el hombre empujó a los agentes de la Policía catalana que custodiaban su salida y aprovechó para escapar antes de entrar al coche patrulla.

El interno estaba en prisión por diversos delitos por robo con fuerza y la Policía catalana todavía no lo ha localizado, por lo que ha establecido un dispositivo para poder detenerlo.