El PP propone prohibir el burka y niqab en espacios públicos en Barcelona e informes de arraigo condicionados al civismo

«Cuando vamos a otros países nos adaptamos a sus normas; quienes vienen a Barcelona, Cataluña y España también deben adaptarse a las nuestras. Y una norma básica es que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y oportunidades». En estos términos ha planteado l ... líder de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, su propuesta para prohibir el burka y niqab en espacios públicos en Barcelona, una medida que ya había traslado antes a nivel nacional el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Sirera ha asegurado que la medida se adopta «por seguridad, porque no se puede ir con la cara tapada ni en pasamontañas, y para garantizar la dignidad humana de las mujeres».

La propuesta se produce en el marco de una campaña para pedir al consistorio que en el informe de arraigo para dar el permiso de residencia se añada un apartado de «actitud cívica». «Queremos informes desfavorables en el caso que inmigrantes no cumplan las ordenanzas de civismo y no puedan demostrar su lugar de trabajo», ha dicho en rueda de prensa este miércoles desde la Rambla del Raval, barrio que con un 53% es el segundo con más inmigración de España, solo por detràs del Gótico, también en Barcelona, con un 67%, y por delante de Santa Caterina, con un 46%.

Sirera ha remarcado que plantea una campaña a favor de la inmigración ordenada y no en contra de ella y que quieren una política «seria, humana y eficaz que garantice la convivencia, seguridad y la igualdad de oportunidades», en lo que es la plasmación municipal del PP sobre inmigración presentado por el PP en Barcelona hace pocas semanas.

«Nosotros pedimos que la inmigración que llegue, llegue con un puesto de trabajo, llegue para aportar valor a la sociedad barcelonesa y catalana. Queremos que estas personas vengan a integrarse, a aportar y a hacer que nuestra sociedad sea cada día mejor», ha añadido. «Lo que no queremos es que vengan personas sin trabajo, sin voluntad de integrarse, sin voluntad de encontrar empleo y, por tanto, de aportar. Esa es la inmigración que no queremos en nuestra ciudad ni en nuestros barrios», concluye el popular.