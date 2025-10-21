El PP pide suprimir el programa de usos lingüísticos porque vulnera los derechos de alumnos, docentes y familias catalanas

El diputado del Partido Popular (PP) en el Parlament de Cataluña, Cristian Escribano, ha pedido esta mañana en la comisión de Educación la supresión del programa de Usos Lingüísticos en el Ámbito Educativo (ULAE), impulsado por el anterior Govern de ERC y mantenido ... por el actual Ejecutivo de Illa, porque es un plan «que vulnera los derechos lingüísticos de alumnos, docentes y familias catalanas y constituye una herramienta de control ideológica y presión lingüística totalmente inaceptable en un sistema educativo democrático».

Escribano, apunta el PP en una nota, ha denunciado que «el Govern utiliza el pretexto de la defensa del catalán para imponer un modelo excluyente que coarta la libertad lingüística de toda la comunidad educativa». En ese sentido, considera «una indecencia» que se premie o sancione a alumnos en función de la lengua que utilizan o se pretenda controlan el idioma que hablan en los patios, pasillos o comedores escolares.

El diputado popular, considera que el programa ULAE contraviene la Constitución, el Estatut y la propia ley de Política Lingüística, que garantiza el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en cualquiera de las lenguas oficiales. «El Govern está vulnerando derechos fundamentales y el PSC es cómplice por mantener intacto un proyecto que excluye y divide», ha añadido.

En este contexto, el partido señala que los populares defienden un modelo educativo en el que catalán y español convivan con normalidad, libertad y respeto, «porque queremos una Cataluña donde las lenguas unan, no donde se utilicen como herramienta política»