PP pide en el Parlament de Cataluña rechazar una eventual cesión de competencias de fronteras a los Mossos

El grupo del PP en el Parlament ha presentado una propuesta de resolución en la Comisión de Interior que reclama que la Cámara catalana rechace una eventual cesión de competencias de control y custodia de pasos fronterizos terrestres a los Mossos d'Esquadra.

En un comunicado este martes, el portavoz popular en el Parlament, Juan Fernández, ha asegurado que constituiría «una grave irresponsabilidad pretender la expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña y ceder el control de los pasos fronterizos a los Mossos d'Esquadra».

Se ha referido así al acuerdo que PSOE y Junts firmaron en marzo para registrar una proposición de ley en el Congreso de delegación de competencias estatales en materia de inmigración a Cataluña, una iniciativa que continúa en trámites parlamentarios y que fue rechazada por PP, Vox y Podemos, informa Ep.

Los populares han subrayado que la Generalitat «no puede asumir una competencia que le es impropia», y han insistido en que se trata de una competencia exclusiva del Estado.

El texto presentado también insta al Govern catalán a exigir al Gobierno central «incrementar los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil destinados a las fronteras exteriores de España con Francia situadas en Cataluña«.

«En un contexto de incremento del crimen organizado, de tráfico de drogas, de armas y de riesgo terrorista, es incomprensible e irresponsable debilitar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los pasos fronterizos«, ha señalado Fernández.