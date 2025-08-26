El PP pide la comparecencia de Paneque por el caos de Rodalies

El Partido Popular de Cataluña ha registrado este martes una solicitud de comparecencia de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, tras las numerosas incidencias en el servicio de Rodalies producidas en los últimos días. La formación sostiene que debería dar explicaciones de forma inmediata ante la reiteración de incidencias en el servicio, informa el partido mediante una nota.

El portavoz del grupo parlamentario de la formación, Juan Fernández, asegura que lo que está pasando es «un auténtico escándalo» que sufren a diario miles de ciudadanos y ha dejado claro que se produce como consecuencia de «la incompetencia del Ministerio de Óscar Puente y de la Generalitat», más preocupados en «repartirse cuotas de poder y crear chiringuitos» que en garantizar un «transporte público digno».

En este sentido, ha recriminado a PSOE y a las formaciones separatistas que se limiten a «vender humo con planes de futuro que nunca llegan». «Rodalies sigue siendo un caos, un símbolo de la dejadez y la incapacidad de quienes gobiernan y en ningún caso se trata de una cuestión de competencias sino de incompetencia», ha asegurado el mismo día en el que Gobierno y Generalitat daban la aprobación para constituir la empresa mixta Rodalies de Catalunya que prestará el servicio a partir de 2026.

Por su parte, la diputada del PP en el Parlament, Eva García, ha dejado claro que «Salvador Illa ha demostrado una incompetencia flagrante en la gestión, permitiendo que el caos ferroviario se perpetúe mientras prioriza alianzas políticas sobre el bienestar de los catalanes».

En este sentido, ha recordado que desde que ha sido nombrado presidente «la Generalitat se ha convertido en un mero espectador pasivo ante el colapso de las infraestructuras, revelando una negligencia criminal que condena a miles de ciudadanos a diario» y ha añadido que «IIla encarna la hipocresía política, prometiendo mejoras mientras el sistema ferroviario se desmorona bajo su vigilancia indiferente».