El PP denuncia que la falta de presupuestos en Cataluña «congela la ampliación» de cribados de cáncer de mama y colón

Los populares anuncian una batería de preguntas al Govern para que aclaren que programas se han visto afectados por la ausencia de nuevas cuentas

Los militares denuncian su exclusión de los programas de cribados de cáncer

Varias imagenes de una mamografía
Varias imagenes de una mamografía

ABC

Barcelona

El PP ha criticado al presidente del Govern, Salvador Illa, por la falta de presupuestos que, denuncian desde el partido, «congela la ampliación» de cribados de cáncer de mama y colon en Cataluña, así como ampliar este año las franjas de edad previstas para ... dichas pruebas.

