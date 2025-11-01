El PP denuncia que la falta de presupuestos en Cataluña «congela la ampliación» de cribados de cáncer de mama y colón

El PP ha criticado al presidente del Govern, Salvador Illa, por la falta de presupuestos que, denuncian desde el partido, «congela la ampliación» de cribados de cáncer de mama y colon en Cataluña, así como ampliar este año las franjas de edad previstas para ... dichas pruebas.

Así, el diputado de los populares en el Parlament Hugo Manchón, portavoz de la formación en la comisión de Salud, ha anunciado la presentación de una batería de preguntas al Govern para «que detalle qué proyectos, programas e iniciativas sanitarias se han visto afectados por la ausencia de nuevos presupuestos», informa el partido en un comunicado este sábado.

Además, la formación recuerda que ya presentaron una iniciativa para «reforzar la lucha contra el cáncer de mama y ampliar el programa de cribado a las mujeres de entre 45 y 74 años».

Manchón ha criticado también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la falta de presupuestos: «Sánchez dijo que sin Presupuestos no se puede gobernar, y eso es exactamente lo que hacen tanto él como Illa».

«Estamos con un Govern bloqueado, sin proyecto, sin Presupuestos y sin gestión. Catalunya necesita un gobierno que trabaje, no que solo resista para no perder el poder», ha rematado.