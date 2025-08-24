El PP denuncia la «amnistía contable» al independentismo de la quita del FLA

Está previsto que el Gobierno lleve al primer o segundo Consejo de Ministros del curso el anteproyecto de ley que sostendrá el traspaso al Estado de 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, uno de los puntos más relevantes al que se comprometió el PSOE con ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Aunque serán el conjunto de las Comunidades Autónomas las que, en medida desigual, se beneficiarán de la quita, la oposición del PP es frontal, tal y como quedó claro en el la última reunión de la Confererencia de Presidentes, celebrada precisamente en Barcelona, o se plasmó en los documentos de alegaciones planteados por los distintos gobiernos regionales al plan presentado por el Ministerio de Hacienda.

Hoy mismo era la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, la que reiteraba el rechazo de su partido, calificando de «chantaje del separatismo» la quita de la deuda autonómica propuesta por el Ministerio de Hacienda. En declaraciones a los medios en Granollers (Barcelona), la eurodiputada ha apuntado que los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa, «son la misma cara de la misma moneda», y que la condonación de la deuda es en realidad una «amnistía contable al separatismo».

En este contexto, Montserrat ha vuelto a defender que la financiación autonómica, o cualquier otro mecanismo para aliviar la carga de las finanzas regionales, debe adoptarse de manera multilateral, y no a través de la habitual forma de amenaza y posterior cesión al independentismo: «Lo que hay que hacer es defender la igualdad de todos españoles».

A criterio de los populares, el acuerdo para la condonación de parte de al deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómico es una manera de «hacer pagar a los catalanes y al resto de los españoles el dinero que ha utilizado el separatismo catalán para dividir a la sociedad». Para ello, es necesario un diálogo constructivo y sincero y, también, que los gobiernos no «asfixien» a impuestos a los ciudadanos, sino bajar los impuestos, porque donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los españoles, ha añadido.

La quita de la deuda autonómica –en el caso de Cataluña, 17.014 millones, 83.252 para el conjunto de las regiones– es para ERC únicamente un primer paso, pero insuficiente. La formación republicana recuerda que el núcleo de su acuerdo con el PSOE se fundamenta en la llamada «financiación singular». Sin avances concretos en ese campo no habrá más acuerdos con el PSOE, como han venido afirmando de manera reiterada en las últimas semanas.