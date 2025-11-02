Suscribete a
El PP de Barcelona presenta alegaciones para pedir que la Jefatura de la Policía siga en Layetana

Tras la declaración del espacio como lugar de memoria democrática, los populares también piden incluir una cláusula de neutralidad política para «impedir el uso partidista»

La Jefatura de la Policía Nacional seguirá en Vía Layetana pese a ser declarado lugar de memoria democrática

Exterior de la Jefatura de la Policía Nacional en Vía Layetana, en Barcelona
Exterior de la Jefatura de la Policía Nacional en Vía Layetana, en Barcelona

Barcelona

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha presentado alegaciones ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para «garantizar la permanencia de la sede histórica de la Jefatura Superior de Policía» en el edificio de vía Layetana, 43.

En ... las alegaciones, el PP solicita, además de mantener la sede de la Policía Nacional en el edificio, reconocer el valor actual del edificio como sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, incluir una cláusula de neutralidad política para «impedir el uso partidista» y redactar un plan de interpretación histórica elaborado por expertos, informa el partido en un comunicado este domingo.

