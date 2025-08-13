La Policía Nacional detiene en el aeropuerto de Gerona a dos hermanos buscados por estafa en México

La Policía Nacional ha detenido en Gerona, el mismo día, a tres fugitivos reclamados por las autoridades mexicanas y marroquíes. En el caso de los dos primeros, dos hermanos que llegaron al aeropuerto de la Costa Brava en un vuelo procedente de Reino Unido.

Fueron los agentes adscritos a dicho puesto fronterizo, quienes detectaron, tras las pertinentes comprobaciones, que estaban reclamados por México como autores de un delito de estafa por lo que se procedió a su detención. Ambos se enfrentan a una condena de hasta ocho años de prisión en su país de origen por los delitos cometidos.

El mismo día, pocas horas después, otros funcionarios detectaron la presencia en la capital gerundense de un varón reclamado por las autoridades de Marruecos por tráfico de drogas, procediéndose a la detención del mismo. En este caso, se enfrenta hasta a diez años de prisión.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó el ingreso en prisión de todos ellos a la espera de ser extraditados. Estas actuaciones se enmarcan en las labores habituales que la Policía Nacional lleva a cabo en la provincia de Gerona y que tienen como objetivo la localización y detención de fugitivos reclamados por terceros estados por la comisión de delitos de distinta índole.