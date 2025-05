Este es el plato tradicional más solicitado a domicilio en Cataluña: ni tortilla ni patatas bravas

Los pedidos de comida a domicilio suelen estar dominados por opciones rápidas y convenientes para salir del paso como pizzas, hamburguesas, tacos o sushi. Sin embargo, cada vez son más las personas que optan por platos de cocina tradicional. Una tendencia que no solo refleja un cambio en los hábitos de consumo, sino también un renovado interés por las recetas caseras que evocan sabores familiares y auténticos. No obstante, a pesar de que cada comunidad autónoma tiene sus propios platos típicos, esto no significa que siempre sean la opción preferida a la hora de pedir a domicilio. En este contexto, la compañía Glovo ha revelado en su tercera edición del barómetro GastroEspaña, las preferencias de los usuarios en materia gastronómica desglosadas por comunidades autónomas. En cuanto a Cataluña, hay un plato en particular que se ha destacado como la receta casera más solicitada a domicilio en el último año y no es la tortilla ni las típicas patatas bravas.

Platos más solicitados en cada comunidad autónoma

El barómetro GastroEspaña destaca las recetas tradicionales más solicitadas en cada comunidad autónoma.

Los pedidos más solicitados en cada comunidad autónoma: Aragón: bocadillo de calamares

Comunidad Valenciana e Islas Baleares: patatas bravas

Murcia: ensaladilla rusa

Andalucía: serranito

Madrid y Castilla-La Mancha: huevos rotos

Extremadura: croquetas

Castilla y León: torreznos

Navarra: chistorra

País Vasco: pimientos de Padrón

Asturias: tiras de calamar

Cantabria: cachopo

Galicia: tortilla de patatas

Canarias: croquetas

El plato tradicional favorito en Cataluña

Según el barómetro, el plato más solicitado en Cataluña en el último año han sido las croquetas. Los catalanes pidieron 350.000 unidades de croquetas en los últimos 12 meses, lo que equivale a 40 croquetas por hora. Las preferidas de los consumidores han sido las de pollo y las de jamón y Barcelona es la ciudad en la que más se pidieron, con el restaurante 'A Pluma' como el establecimiento con más envíos.

En la segunda posición se encuentran las patatas bravas, cuyo origen se remonta a la ciudad de Madrid, que han superado a la tortilla de patatas y los canelones, con 210.000 pedidos. En este caso, las que más triunfan a domicilio son las de 'Crep Nova', también en la Ciudad Condal. El tercer puesto es para la tortilla, que baja una posición respecto al año pasado. Las más demandadas son las del restaurante 'Mantequerías Pirenaicas'. Completan el top los canelones (58.000 unidades repartidas), la fideuá (9.000), la escalivada (5.000), los calçots (1.500) y el trinxat.