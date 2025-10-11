Suscribete a
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

Pérez de los Cobos reivindica la actuación «profesional y absolutamente proporcional» de la policía durante el 1-O

El coronel de la Guardia Civil pronuncia un alegato en defensa de la Constitución de 1978, en la recepción del XXXI Premio a la Tolerancia en Barcelona

Pérez de los Cobos, galardonado con el XXXI Premio a la Tolerancia

Diego Pérez de los Cobos, ayer, en Barcelona, recibiendo el Premio a la Tolerancia
Diego Pérez de los Cobos, ayer, en Barcelona, recibiendo el Premio a la Tolerancia
Barcelona

El coronel de la Guardia Civil responsable del operativo policial bajo mandato judicial que actuó en Cataluña el 1 de octubre de 2017, Diego Pérez de los Cobos, recibió, este viernes en Barcelona, el XXXI Premio a la Tolerancia defendiendo el trabajo realizado ... aquel día por los guardias civiles y los policías nacionales para impedir la celebración del referéndum ilegal y poniendo en valor la importancia del sistema democrático sostenido a partir de la Constitución de 1978.

