El Penedès se corona como primera denominación de origen en la que todos sus vinos son ecológicos

La vendimia de este año marca un antes y un después para la DO Penedès porque el cien por cien de sus vinos son ya ecológicos

Puente gastronómico entre el mar de Cambrils y la montaña del Valle de Arán

Los productores vitivinícolas del Penedès celebran ser la primera denominación de origen cuyos vinos son todos ecológicos
Barcelona

La celebración este año de que Cataluña sea la Región Mundial de la Gastronomía, primera comunidad europea que recibe esta distinción, se ha convertido en un acicate para el mundo culinario. Pero también es un incentivo para el sector vitivinícola, ya que la vendimia de ... este año ha convertido a la denominación de origen (DO) Penedès en la primera del mundo en amparar que todos sus vinos son completamente ecológicos, un hecho histórico que reafirma el compromiso de este territorio con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente.

