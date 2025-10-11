Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

Peligro alto por intensidad de lluvia este sábado en Tarragona

Se espera que se puedan superar los 40 litros de agua por metro cuadrado en 30 minutos

Previsión del tiempo en Tarragona

Imagen del último episodio de lluvias en Tarragona
Imagen del último episodio de lluvias en Tarragona efe

ABC

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha situado a las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) en peligro alto por intensidad de lluvia este sábado.

Se espera que se puedan superar los 40 litros de agua por metro cuadrado en 30 minutos por ... la intensidad de las precipitaciones a partir de mediodía, ha informado Meteocat en un apunte en X recogido por Europa Press.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app