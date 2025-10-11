Peligro alto por intensidad de lluvia este sábado en Tarragona

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha situado a las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) en peligro alto por intensidad de lluvia este sábado.

Se espera que se puedan superar los 40 litros de agua por metro cuadrado en 30 minutos por ... la intensidad de las precipitaciones a partir de mediodía, ha informado Meteocat en un apunte en X recogido por Europa Press.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dissabte 08:00 h a dilluns 08:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màx. 🟠 4/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/NxyOuL1PRw — Meteocat (@meteocat) October 11, 2025 Además, el aviso de peligro es de nivel moderado en otras cuatro comarcas de Tarragona: Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre y Terra Alta y se mantiene activo el plan Inuncat.

