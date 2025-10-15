Los partidos catalanes menos PP y Vox reivindican al expresidente Companys en el 85 aniversario de su fusilamiento

La figura del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, de cuyo fusilamiento en el castillo de Montjuïc por parte del régimen franquista se cumplen hoy 85 años, a vuelto a unir a las fuerzas políticas catalanas a excepción del PP y Vox. Para estos ... últimos, Companys no puede significar un elemento de unión, recordando por ejemplo, su papel en el golpe de 1934 o su inacción durante los desmanes en el inicio de la Guerra Civil , para el resto, apelando sobre todo a su trágico final, sigue siendo una figura a reivindicar.

Hoy, en el aniversario de su fusilamiento, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado a la «serenidad, dignidad y generosidad» de Companys y a su memoria para abordar los nuevos retos que tiene Cataluña, entre los que ha situado el acceso a la vivienda, la seguridad, o las desigualdades sociales.

Lo ha dicho durante la ofrenda a la tumba del expresidente (ERC) fusilado en el Cementerio de Montjuïc, donde ha sostenido que la conmemoración llega en una Cataluña «reconciliada con su historia» y en que su figura, ha dicho, es patrimonio de todos los catalanes.

Tras recordar a los afectados por las inundaciones en Tarragona y desear una paz estable en Gaza, ha sostenido que el recuerdo de Companys manda un mensaje al conjunto de España sobre su diversidad y la necesidad de la convivencia frente a las «confrontaciones estériles», por lo que ha apelado a mirar al futuro sin miedo ni rencor, y contando con las manos y los acentos de todo el mundo, en sus palabras.

También estaba en el homenaje el presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), que ha manifestado su inquietud por las «complicidades» de algunos partidos catalanes con los que años atrás detuvieron al expresidente de la Generalitat Lluís Companys en Francia y lo entregaron a España para ser fusilado, informa Ep.

Noticia Relacionada La Generalitat conmemorará el 14 de abril como fecha de proclamación de la «República Catalana» Àlex Gubern El Ejecutivo de Illa aprobará hoy el mismo anteproyecto de ley de Memoria que elaboró ERC

Tras la ofrenda en la tumba del expresidente Rulla ha constatado que en Alemania y Austria hay partidos que se reivindican herederos del régimen nazi: «En el caso de Austria es descarnado porque el presidente del Partido por la Libertad, con el que partidos catalanes tienen complicidades, se reivindica como canciller del pueblo, la misma denominación que usaba Hitler».

Tras defender la «dignidad, la esperanza y los valores que representa Companys,» Rull ha lamentado también tener que presidir un Parlament «en el que no hay normalidad porque dos de los 135 diputados está en el exilio», en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado de Junts Lluís Puig.