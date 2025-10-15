Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Ábalos se acoge a su derecho a no declarar ante el Supremo y Anticorrupción no pide prisión provisional

Los partidos catalanes menos PP y Vox reivindican al expresidente Companys en el 85 aniversario de su fusilamiento

Illa apela a la «serenidad, dignidad y generosidad» del mandatario

Siete llaves al sepulcro de Companys

Sigue en directo la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo

Rull, Illa y Collboni, en el homenaje al expresidente Companys
Rull, Illa y Collboni, en el homenaje al expresidente Companys efe

À. G.

Barcelona

La figura del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, de cuyo fusilamiento en el castillo de Montjuïc por parte del régimen franquista se cumplen hoy 85 años, a vuelto a unir a las fuerzas políticas catalanas a excepción del PP y Vox. Para estos ... últimos, Companys no puede significar un elemento de unión, recordando por ejemplo, su papel en el golpe de 1934 o su inacción durante los desmanes en el inicio de la Guerra Civil , para el resto, apelando sobre todo a su trágico final, sigue siendo una figura a reivindicar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app