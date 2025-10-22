Suscribete a
El Parlament homenajea a Companys, Vox lo califica de «asesino» y la CUP pide la expulsión de Garriga

Nueva polémica en la cámara catalana durante el acto de recuerdo a Companys, a los 85 años de su fusilamiento

El independentismo compara el fusilamiento de Companys en 1940 con la actuación de la Justicia contra el 'procés' de 2017

Pancarta exhibida desde una ventana del pasillo de los despachos de Vox del Parlament, durante el acto de homenaje a Companys
Pancarta exhibida desde una ventana del pasillo de los despachos de Vox del Parlament, durante el acto de homenaje a Companys ABC
Daniel Tercero

Barcelona

Nueva polémica en el Parlamento de Cataluña con la figura de Lluís Companys de por medio. Este miércoles, la CUP ha solicitado al presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, que «expulse» al presidente de Vox, Ignacio Garriga, y a su portavoz, ... Joan Garriga, por la exhibición de una pancarta, en la que se acusa a Companys de «asesino», desde una ventana de la zona de los despachos de esta formación que da al patio de la biblioteca de la cámara catalana y que se veía durante la celebración de un homenaje a Companys con motivo de los 85 años transcurridos desde su fusilamiento por el régimen franquista.

