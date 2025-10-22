El Parlament homenajea a Companys, Vox lo califica de «asesino» y la CUP pide la expulsión de Garriga

Nueva polémica en el Parlamento de Cataluña con la figura de Lluís Companys de por medio. Este miércoles, la CUP ha solicitado al presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, que «expulse» al presidente de Vox, Ignacio Garriga, y a su portavoz, ... Joan Garriga, por la exhibición de una pancarta, en la que se acusa a Companys de «asesino», desde una ventana de la zona de los despachos de esta formación que da al patio de la biblioteca de la cámara catalana y que se veía durante la celebración de un homenaje a Companys con motivo de los 85 años transcurridos desde su fusilamiento por el régimen franquista.

La Mesa del Parlament, encabezada por Rull, y acompañada de una representación del Govern de Salvador Illa, ha realizado una ofrenda floral ante la escultura a Companys instalada en el patio de la biblioteca de la cámara autonómica. Este homenaje se celebra coincidiendo con el pleno más cercano al 15 de octubre, fecha en la que en 1940 fue fusilado el que entonces era presidente de la Generalitat y antes, entre otros cargos institucionales, había sido ministro del Gobierno de España y presidente del Parlament. La figura histórica de Companys es muy polémica (declaró la independencia en 1934, durante la II República, por lo que fue encarcelado y, posteriormente, amnistiado) y, por ejemplo, al acto de hoy no han acudido representantes ni del PP ni de Vox.

Durante el breve acto, al mediodía de este miércoles, entre la sesión plenaria de la mañana y la de la tarde, se ha leído un fragmento del manuscrito de Carme Ballester, mujer de Companys, en el que se relata la detención del entonces líder de ERC y los días previos a su fusilamiento. Además, se han interpretado varias piezas musicales. Y Rull y el resto de los miembros de la Mesa han depositado unas flores ante la escultura, obra de Manel Álvarez de 2001 y que el Museo de Historia de Cataluña donó al Parlament, para su exposición, en 2006.

Poco antes del inicio del homenaje, en una de las ventanas que dan al patio de la biblioteca, y que corresponde a los pasillos de los despachos de Vox, se ha exhibido una pancarta con el rostro de Companys y el lema, en catalán: 'Lluís Companys, asesino'. Una iniciativa que no ha gustado a la mayoría de los miembros de la Junta de Portavoces, reunidos tras el acto, y que se lo han reprochado al portavoz de Vox. Según ha sabido ABC, los Comuns habrían pedido sancionar a la formación de Ignacio Garriga y, tras la reunión, la CUP ha pedido formalmente, en un escrito, la expulsión de esta formación del Parlament.

Para la CUP, Joan Garriga habría mantenido «un tono ofensivo» contra Companys durante la reunión de la Junta de Portavoces. Pero fuentes de Vox han asegurado a ABC que el portavoz de esta formación habría expresado «con respeto» su rechazo a homenajear a Companys, al que habría calificado de «asesino» porque, en opinión de Vox y según algunos estudios, «se arrojó el derecho de dictar directamente las penas de muerte a más de 8.000 catalanes» durante la Guerra Civil. En cualquier caso, los representantes del PSC, Junts y ERC en la Junta de Portavoces se habrían sumado a los reproches de los portavoces de Comuns y la CUP.

Así, tras la tensa reunión y la polémica suscitada por la pancarta exhibida durante el homenaje, la CUP ha solicitado a la Mesa que pida un dictamen a la Comisión del Estatuto de los Diputados, encargada de estos temas, para «valorar posibles infracciones del Código de Conducta y se aplique el régimen sancionador a todo el grupo parlamentario de Vox y a su portavoz en particular», que, además, cautelarmente se «excluya temporalmente del ejercicio de la función parlamentaria al portavoz» de este partido y que se expulse «hoy mismo» del Parlament al presidente y al portavoz de este grupo. En Vox no han querido valorar esta petición.