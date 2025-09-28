Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Mensajes de ES-Alert y alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia: Aemet avisa de «peligro extraordinario»

Pancartas contra el «Gobierno genocida de Israel» en el Ayuntamiento de Barcelona

La decisión, fruto del acuerdo de PSC, Comunes, ERC y Junts, coincide con la fiesta mayor de la ciudad

Israel deniega la entrada a Collboni en su viaje a Oriente Próximo

Jornada castellera, con la pancarta contra Israel a la izquierda
Jornada castellera, con la pancarta contra Israel a la izquierda ep

ABC

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Barcelona ha colgado este domingo por la mañana en su fachada sendas pancartas contra el ataque de Israel a Gaza y en apoyo a la Global Sumud Flotilla, con las leyendas 'Aturem el Govern genocida d'Israel' y 'Solidaritat amb la flotilla', en mayúsculas.

El balcón luce el escudo de Barcelona y la pancarta 'Mercè 25', porque estos días se celebra la fiesta mayor de la ciudad, y las dos pancartas sobre Gaza están en las ventanas de los dos extremos de la fachada, al nivel del balcón.

Noticia Relacionada

La decisión de colgar estas pancartas, coincidiendo con la celebración de la Diada 'castellera' de La Mercè este domingo, es fruto del acuerdo de la Junta de Portavoces del viernes con el apoyo de los grupos municipales de PSC, BComú, ERC y Junts, informó el mismo viernes el Ayutamiento en un comunicado.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app