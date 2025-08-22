El padre de Lamine Yamal pide «más seguridad en Barcelona y menos ladrones» a través de una publicación en Instagram

Lamine Yamal es uno de los nombres del momento en España. Su recién estrenada mayoría de edad, su buen camino futbolístico, su particular estilo y su sonada relación, parece que ya confirmada, con la artista argentina Nicki Nicole llevan a que todo lo que le rodea acabe siendo noticia. Por una razón u otra, su padre, Mounir Nasraoui, copa a menudo muchas miradas por su extravagancia.

Recordado será, pues, el gigantesco mural que pintó en el comedor de su casa, en el que, para sorpresa de muchos, el padre tiene mucho más peso que el propio Lamine. O, por motivos totalmente distintos, también es difícil de olvidar el episodio que protagonizó hace justo un año cuando fue gravemente apuñalado en un aparcamiento de Mataró, la localidad donde reside la familia, en un caso que sorprendió mucho.

Esta misma semana, Nasraoui se ha vuelto a viralizar por asegurar que no conocía a Nicole, antes de que se confirmara el romance de su hijo, y por aprovechar para hablar, como si fuera un completo entendido, de música norteamericana. Las redes han alucinado con su respuesta minimizando los éxitos de Bizarrap y hablando de raperos internacionales. Por si esta aparición no fuera suficiente, el padre ahora vuelve a ser protagonista a costa de un problema de seguridad.

«Es heavy»

Y es que este mismo viernes, ha publicado en su cuenta de Instagram un curioso mensaje que ha dejado indiferentes a poco. «Más seguridad en Barcelona y menos ladrones», ha escrito en un 'storie', publicado esta vez sin música moderna de fondo ni rodeos como hace en otras ocasiones. Sí había unas manos en forma de súplica para poner más énfasis en su petición.

Se desconoce a qué se debe este llamamiento pero muchos dan por hecho de que Mounir o alguien de su entorno más cercano, como podría ser su joven pareja, se puede haber visto implicado en un suceso de delincuencia. Por el momento, Lamine Yamal no ha subido nada tampoco en sus redes sociales desde el misterioso post de su padre.

En redes, sin embargo, el post se ha empezado a viralizar. «Ver al padre de Lamine pidiendo más seguridad era una de las cosas que no me esperaba» o «que esto lo ponga el padre de Lamine Yamal es heavy», han sido algunos de los comentarios vistos ya en redes. Algunos barajan si ha sido víctima de un robo y otros alucinan con el comentario.

La inseguridad callejera en Barcelona es un tema recurrente de debate cuando llega el verano, dado el aumento del uso de la vía pública. También en los últimos años se ha hablado de un crecimiento de la delincuencia que realiza robos con violencia, tanto en la calle como en domicilios particulares. Sin embargo, los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento confirman una tendencia a la baja.