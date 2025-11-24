Ostracismo y rehabilitación del patriarca

El 30 de septiembre de 2014, poco más de dos meses después de que Jordi Pujol confesase tener dinero en el extranjero sin declarar, la estatua con su efigie en el municipio de Premià de Dalt (Barcelona) aparecía tirada por los suelos, un acto ... vandálico que venía a simbolizar el repudio ciudadano contra su persona, en ese momento generalizado en Cataluña. Un oprobio que ahora, en la etapa final de su vida, y coincidiendo con el inicio del juicio contra él y su familia, ha mutado, al menos en la Cataluña oficial, en una parcial rehabilitación de su figura, impulsada en parte por el presidente Salvador Illa (PSC).

No ha sido un proceso rápido. Durante el periodo inmediatamente posterior a su confesión, la figura del gran líder, arquitecto de la Cataluña contemporánea, tocó fondo, en un aislamiento que propició incluso su propio partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que a los dos años, atenazado por este y otros casos de corrupción como el del Palau de la Música, decidía refundarse en el PDECat.

Fueron meses y años de reclusión, casi a modo de penitencia autoimpuesta, solo interrumpidos por apariciones puntuales, como la que el propio Pujol, esposa e hijos hicieron en febrero de 2015 ante la comisión del Parlament sobre corrupción, donde se hizo célebre la frase del patriarca: «Diuen, diuen, diuen...». «Dicen, dicen, dicen...», clamó para dar a entender que todo eran habladurías. La imagen soberbia de su esposa Marta quejándose de que sus hijos iban «con una mano delante y una detrás» en la misma comisión en la que Pujol Jr. daba cuenta de su colección de coches de lujo no ayudaron. Esas habladurías, el «diuen, diuen, diuen» llega diez años después a la Audiencia Nacional.

Durante esos años, Pujol adoptó un perfil bajo: tras haber renunciado a sus prerrogativas como 'expresident' –sueldo y oficina, aunque mantiene el tratamiento de 'molt honorable'–, se recluye en unos bajos prestados por un amigo, donde improvisa un despacho: lee, escribe artículos puntuales y recibe las visitas, pocas, de alguno de sus fieles, un apoyo en privado que apenas se proyecta en la Cataluña pública y oficial, en ese momento, además, en plena efervescencia por el 'procés'. Pujol no suma, es un personaje incómodo, y apenas nadie le reclama.

Tras la pandemia, Pujol despierta del letargo: del personaje semidepresivo que muchos dibujan al de una persona que parece querer reivindicarse. Aparece en un acto sobre financiación autonómica (2021), asiste a algún funeral, homenajes y hasta concede alguna entrevista. Del ictus que sufre en 2022 se recupera, aunque la salud del personaje, ahora con 95 años, es delicada.

Tras ese episodio, el tono es bajo, pero comienza a levantar cabeza, un proceso de recuperación paralelo al de su rehabilitación como figura pública. Hay varios momentos clave. Uno de ellos es en agosto de 2023, cuando participa junto al entonces presidente Aragonès y sus antecesores Montilla, Puigdemont Torra, en un acto en Prada de Conflent (Francia). El paso decisivo llegaría un año después con la investidura de Salvador Illa, una de cuyas primeras decisiones, el 17 de septiembre, fue precisamente recibir en el Palau de la Generalitat a Pujol, «una de las figuras más relevantes de la historia política de Cataluña».

La rehabilitación, y hasta reivindicación del personaje, se completaba en un paso, el de Illa, que debe leerse en clave humana pero también política, en un momento en el que el dirigente socialista, en la Cataluña del 'pos procés', trata de atraerse a sectores del catalanismo y hasta del nacionalismo templado a los que Junts ha renunciado con su radicalidad.

La salud de Pujol, que por un lado podría ahorrarle someterse al juicio que arranca este lunes hace inevitable por otro pensar también en el momento de su traspaso y en el tratamiento que se le dará, un protocolo en el que ya se trabaja. En la Generalitat existen «borradores de documentos de trabajo internos» por lo menos desde el gobierno de Pere Aragonès. Cuando Pujol sufrió un ictus, en 2022, en el Palau desempolvaron los protocolos poco definidos sobre qué hacer cuando fallece un presidente autonómico. Aragonès, según confirman a ABC fuentes conocedoras de la situación, dio la orden de que se estableciera un protocolo igual para todos los expresidentes de la Generalitat. «Todo se hará de acuerdo con la familia y con el mismo criterio para los expresidentes», confirman personas que estuvieron en aquellas reuniones.

El único precedente fue el de Josep Tarradellas, fallecido en 1988, fecha lejana para los nuevos tiempos. Entonces se habilitó la sede oficial de la presidencia de la Generalitat, que desde 1980 tenía bajo su control, precisamente, Pujol. El féretro de Tarradellas se depositó en el salón Sant Jordi y se permitió el acceso a la sala a los ciudadanos que querían darle un último adiós al líder que participó en el retorno de la democracia a España, colaboró en la Transición para ello e hizo múltiples llamamientos para que en Cataluña imperase la paz y la reconciliación civil.

Tal y como recogió ABC, en su edición del 12 de junio, de aquel año: «En este salón, miembros de los Mossos d'Esquadra, con uniforme de gala, custodian el féretro junto al que se encuentra una gran corona de flores con la inscripción 'el presidente de la Generalitat', mientras que en el exterior están depositados los números ramos que han sido enviados a la Generalitat». Las banderas de todas las instituciones y organismos oficiales ondearon a media asta y en Cataluña se decretó tres días de duelo. Al día siguiente se ofició una misa en la Catedral de Barcelona.

La previsión es que los funerales de Pujol o de cualquier otro expresidente autonómico catalán –Pasqual Maragall, por ejemplo, sufre una enfermedad irreversible desde hace años y también se ha pensado en él desde el Palau– no será muy diferente, a grandes rasgos, de lo que se hizo con Tarradellas. «Se ha puesto orden», apuntan las mismas fuentes, que recuerdan que, principalmente, son cuestiones relativas a «acondicionar» los espacios que se utilizarán, la seguridad del Palau y tener presente que lo normal es que acudan en pocas horas miles de personas.

Aunque la casuística es múltiple, sobre todo porque la opinión de la familia del finado es determinante, el funeral del escritor Josep Maria Espinàs, en 2023, puede servir de guía para la liturgia que podría verse en caso de fallecimiento de un 'expresident'. Espinàs fue galardonado con la Medalla de Oro de la Generalitat en 2015, un reconocimiento por el que se ofrece a la familia la posibilidad de montar la capilla ardiente en el Palau.