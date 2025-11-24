Suscribete a
ABC Premium

Ostracismo y rehabilitación del patriarca

Illa ha contribuido a la reivindicación de su 'legado Pujol' por encima de las sombras sobre el personaje

Pujol, a un paso de librarse del banquillo once años después de su confesión

Salvador Illa junto a Jordi Pujol
Salvador Illa junto a Jordi Pujol abc

Àlex Gubern y Daniel Tercero

Barcelona

El 30 de septiembre de 2014, poco más de dos meses después de que Jordi Pujol confesase tener dinero en el extranjero sin declarar, la estatua con su efigie en el municipio de Premià de Dalt (Barcelona) aparecía tirada por los suelos, un acto ... vandálico que venía a simbolizar el repudio ciudadano contra su persona, en ese momento generalizado en Cataluña. Un oprobio que ahora, en la etapa final de su vida, y coincidiendo con el inicio del juicio contra él y su familia, ha mutado, al menos en la Cataluña oficial, en una parcial rehabilitación de su figura, impulsada en parte por el presidente Salvador Illa (PSC).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app