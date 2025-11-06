Suscribete a
ABC Premium

Las obras en Barcelona para unir las líneas de Llobregat y Anoia de FGC se prolongarán hasta 2031

Carlos Ruiz, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha anunciado en el Foro Empresarial del Llobregat de AEBALL que el tren al aeropuerto entrará en servicio a finales de 2026

De izquierda a derecha, Santiago Ballesté, presidente de la patronal AEBALL, y Carles Ruiz, presidnete de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, este jueves en l'Hospitalet
De izquierda a derecha, Santiago Ballesté, presidente de la patronal AEBALL, y Carles Ruiz, presidnete de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, este jueves en l'Hospitalet ABC
Juan Carlos Valero

Juan Carlos Valero

L'Hospitalet

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las obras que se realizan en Barcelona en la calle de Urgel, desde la plaza Francesc Macià hasta la altura del Hospital Clínic, junto a las que se tienen que tunelar plaza de España, se prolongarán hasta el año 2031, según ha afirmado este jueves ... Carles Ruiz, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en el Foro Empresarial del Llobregat de la patronal AEBALL. Los trabajos para tunelar la ciudad permitirán unir las líneas ferroviarias de FGC del Llobregat con la de Anoia en Gracia, lo que supondrá un incremento de viajeros del 50% y se pasará de los actuales cien millones a 150, cuando Rodalies transporta en la actualidad a 110 millones de personas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app