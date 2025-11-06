Las obras en Barcelona para unir las líneas de Llobregat y Anoia de FGC se prolongarán hasta 2031

Las obras que se realizan en Barcelona en la calle de Urgel, desde la plaza Francesc Macià hasta la altura del Hospital Clínic, junto a las que se tienen que tunelar plaza de España, se prolongarán hasta el año 2031, según ha afirmado este jueves ... Carles Ruiz, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en el Foro Empresarial del Llobregat de la patronal AEBALL. Los trabajos para tunelar la ciudad permitirán unir las líneas ferroviarias de FGC del Llobregat con la de Anoia en Gracia, lo que supondrá un incremento de viajeros del 50% y se pasará de los actuales cien millones a 150, cuando Rodalies transporta en la actualidad a 110 millones de personas.

Ruiz ha reconocido que la compañía se está sometiendo a un cambio de cultura y gestión al ampliar su ámbito de actuación, por ejemplo, con el primer tranvía metropolitano en Tarragona y el tren al aeropuerto que llegará a finales de 2026, lo que supone tener que compartir infraestructuras con otros operadores. El presidente de FGC ha anunciado la creación en Camprodrón de un centro de innovación de las estaciones de montaña que gestiona la empresa ferroviaria «para desarrollar proyectos de colaboración público-privada y la universidad». Como ejemplo de innovación ha señalado el desarrollo del primer prototipo del mundo de vehículo 4 X 4 eléctrico con capacidad de carga y que opera en el Valle de Núria en el marco del proyecto 0 emisiones de la compañía en este enclave.

La Cataluña de los 10 millones

FGC es propietaria de estaciones de esquí en el Pirineo, instalaciones que generan el 12% del PIB de la cordillera gracias a estos espacios turísticos que ahora ostentan la marca Pirineo 365, según reza en un plan estratégico que aspira a convertirlas en centros de visita de montaña durante todos los días del año.

El presidente de FGC ha argumentado que el sistema ferroviario se encuentra en Cataluña «en un momento de cambio y renovación muy importante» en unos momentos en los que «la movilidad privada está colapsada al estar al límite de capacidad y la única alternativa para mejorarla es el transporte público». Máxime, cuando ha señalado que Cataluña tendrá en el año 2040 nueve o diez millones de habitantes, cuando en la actualidad hay 8 millones y las obras que ahora se ejecutan se proyectaron cuando eran seis millones. En este sentido, ha subrayado que «no se puede concentrar el aumento de población en el área metropolitana barcelonesa y se tiene que planificar para distribuirla en el territorio de forma más cohesionada garantizando el sistema de transporte público».

El papel del Baix Llobregat

Desde la patronal AEBALL se ha recordado en el acto que el Baix Llobregat y L'Hospitalet forman el principal polo industrial y logístico de Cataluña con más de 26.000 empresas, 400.000 personas trabajadoras y más de un millón de habitantes. El territorio es puerta de entrada y salida de mercancías y personas en Barcelona, con infraestructuras clave como el Aeropuerto, el Puerto, la Fira, la Zona Franca y una red ferroviaria y viaria densa pero saturada.

El presidente de AEBALL, Santiago Ballesté, ha indicado que «nuestro tejido empresarial es diverso y potente: industria metalúrgica y manufacturera, movilidad sostenible, construcción sostenible, logística, salud, agroalimentación, aeronáutica, espacio y tecnologías duales. Aquí nacen y crecen proyectos estratégicos como AeroS, el ecosistema de aeronáutica, espacio y defensa, AEMES Smart, dedicado a la movilidad y sostenibilidad o AEBALL Salud, y seguimos creciendo...»

En el desayuno, se ha comprobado cómo el sector ferroviario se encuentra en un momento de cambio tecnológico y de adaptación de la infraestructura. Según Ruiz, tiene la virtud de estar en un momento tecnológico óptimo para abordar estos retos. «Se tienen que encontrar fórmulas integradas para compartir la gestión de la infraestructura entre todos los operadores», ha afirmado. «La compañía se encuentra en un proceso de crecimiento, gracias a tener más recursos, servicios y unidades de control». El objetivo, según Ruiz, es el de unir a personas y generar valor en el territorio. «Y lo hacemos con nuevos proyectos, investigación en centros de investigación, y una clara apuesta por la digitalización gracias a la inteligencia artificial», ha indicado.

Los retos de la movilidad empresarial

Durante el acto, Santiago Ballesté ha afirmado que la movilidad es mucho más que transporte. Es competitividad, productividad y sostenibilidad. «Cada minuto perdido en un atasco, en una avería o en un desplazamiento ineficiente tiene un coste directo para las empresas y para los trabajadores», ha recordado. Por eso, desde la patronal se ha recordado que «necesitamos una movilidad pensada desde el territorio: que conecte mejor los polígonos industriales, los parques empresariales y los nodos logísticos con los centros urbanos y los grandes ejes de transporte público».

AEBALL hace años que pide mejorar la conectividad ferroviaria entre los municipios del Baix Llobregat, y con Barcelona, así como con las zonas industriales y logísticas, integrando la movilidad laboral dentro de los planes de transporte metropolitano. También desplegar corredores y soluciones de movilidad sostenible, mejorando el transporte público e implantando otras soluciones públicas y privadas, que faciliten los desplazamientos de personas trabajadoras y de mercancías, con innovación, sostenibilidad y tecnología, basada en datos muy analizados.

Oportunidades con FGC y la nueva etapa

«Desde el Baix Llobregat y L'Hospitalet queremos formar parte activa de este proceso», ha especificado Ballesté. «Por eso proponemos: potenciar la conexión ferroviaria con el Aeropuerto, tanto de pasajeros como de mercancías. También extender servicios de FGC que den respuesta a la movilidad laboral, con especial atención en los polígonos industriales y centros logísticos. Además, colaborar en proyectos piloto de movilidad inteligente y sostenible. Así como explorar proyectos en los que las empresas del territorio puedan ser aliadas tecnológicas».

En este sentido, Ballesté ha recordado a Ruiz que es necesaria la innovación colaborativa, la colaboración público-privada, donde empresa e infraestructura pública desarrollan soluciones conjuntas en materia de energía, movilidad y datos. Por lo tanto, «FGC puede y tiene que ser un actor clave en la movilidad del trabajo y de la industria para avanzar juntos hacia un modelo de movilidad eficiente, verde y competitiva», ha concluido el presidente de la patronal.