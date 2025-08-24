Nuevo paro en la línea R3 de Cercanías en Barcelona por otra avería

Pocas horas después de restablecer la ciruclación de trenes tra la avería en la catenaria registrada este sábado, la línea R3 de Cercanías de Cataluña ha vuelto a interrumpir su circulación este domingo, según informa la compañía en su cuenta de X.

La circulación está interrumpida entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga (Barcelona), por una incidencia en el tramo entre Parets del Vallès (Barcelona) y La Garriga. A causa de esta avería se ha cancelado la expedición de los trenes con origen en L'Hospitalet de Llobregat y además Protecció Civil ha activado de nuevo en fase de prealerta el plan Ferrocat por este corte de circulación.

Para cubrir el tramo paralizado por la avería, Cercanías ha establecido autobuses lanzadera entre las localidades de Granollers y La Garriga (Barcelona) y otro que cubre la ruta entre Parets del Vallès, Granollers, Les Franqueses y La Garriga (Barcelona).

En su nota, la compañía también recomienda, alternativamente, utilizar las líneas R1 y R4 entre l'Hospitalet y la estación de Sants y la línea R2 Nord para cubrir el trayecto entre las estaciones de Sants y Granollers Centre.