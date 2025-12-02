Suscribete a
Nuevo golpe a los Trinitarios con la detención en Cataluña de uno de sus líderes

Un operativo de la CGI de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra que se ha saldado con 15 arrestados tras una veintena de registros en poblaciones de la comunidad

Operación policial en Barcelona contra los Trinitarios y los Blood

Agentes durante el operativo contra los Trinitarios en Cataluña, este martes
Agentes durante el operativo contra los Trinitarios en Cataluña, este martes MOSSOS
Elena Burés

Barcelona

Una operación de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra se ha saldado este martes con la detención en Cataluña de uno de los líderes de los Trinitarios. Se trata de Joel ... Alexander M., conocido como 'Booking', a quienes los investigadores, que consideran responsable de la banda a nivel europeo, han localizado en Salou (Tarragona). No ha sido el único arrestado, fuentes al corriente de la investigación, que se encuentra bajo secreto, confirman que otro histórico de la organización Walter Yasmani F., alias 'Pukita', que sería su lugarteniente, también ha sido detenido esta mañana.

