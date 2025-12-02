Nuevo golpe a los Trinitarios con la detención en Cataluña de uno de sus líderes

Una operación de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra se ha saldado este martes con la detención en Cataluña de uno de los líderes de los Trinitarios. Se trata de Joel ... Alexander M., conocido como 'Booking', a quienes los investigadores, que consideran responsable de la banda a nivel europeo, han localizado en Salou (Tarragona). No ha sido el único arrestado, fuentes al corriente de la investigación, que se encuentra bajo secreto, confirman que otro histórico de la organización Walter Yasmani F., alias 'Pukita', que sería su lugarteniente, también ha sido detenido esta mañana.

Ambos, según los investigadores, podrían estar relacionados con ajustes de cuentas entre bandas, entre los que podría haberse perpetrado algún homicidio. El operativo contra los Trinitarios, considerados una red criminal, arrancó a primera hora de esta mañana, con una veintena de registros en varias poblaciones de la comunidad. Desde la propia capital catalana, a Hospitalet, pasando por Cubelles y Salou, donde han localizado a 'Booking'.

Las pesquisas de este despliegue arrancaron tras un incidente con un arma de fuego el pasado febrero en Hospitalet. Un tiroteo por el que un individuo de origen dominicano resultó herido tras recibir varios disparos, con varios sospechosos que huyeron en un vehículo y que, al sufrir un accidente en su fuga, uno de ellos fue detenido por los Mossos. En el coche, además, los agentes localizaron la pistola.

La investigación para esclarecer el suceso ha llevado a las detenciones de este martes. En los registros, los agentes se han incautado de armas de fuego, armas blancas, así como droga, dinero en efectivo y diversos dispositivos móviles. Por el momento, a los arrestados se les imputan tentativas de homicidio, robo con violencia y delitos contra la salud pública. Este dispositivo, que ha contado con un gran despliegue de agentes -desde la unidad de élite de los Mossos, a agentes de orden público, así como la de drones- no es el primero que se explota en Cataluña contra los Trinitarios.

El año pasado, en pocas semanas, se produjeron tres despliegues contra bandas de origen latino. En mayo, también la Policía Nacional y los Mossos detuvieron a varios integrantes de los Trinitarios y de los Blood en la provincia de Barcelona. En diversas estafas por internet.

Sólo unos días antes fueron diez los detenidos, entonces, tras una operación de la Policía catalana y la Guardia Civil, para desarticular otro grupúsculo, acusado de tráfico de drogas, robos, lesiones y tenencia ilícita de armas. Será en los próximos días, una vez se levante el secreto de sumario, cuando se conocerán más detalles de esta nuevo operativo para descabezar a los Trinitarios asentados en Cataluña.