Nueva línea interrumpida de Rodalies Barcelona durante meses por obras: plazos, afectaciones y transporte alternativo

El servicio de Rodalies de Catalunya, uno de los medios de transportes más usados para el día a día de sus ciudadanos, lleva años de problemas por averías que en muchas ocasiones se han debido a la falta de inversión y mantenimiento para ... las líneas. Seguramente consciente de ellos en los últimos meses las autoridades han arrancado cruciales intervenciones de gran envergadura pero también mucho impacto.

Así, fue sonado el macrocorte que se inició hace un año, y duró meses, en la zona de Sant Vicenç de Calders y este año, justo tras haber acabado el verano, Renfe y Adif han empezado otra renovación importante, en este caso en la R3 y que también va para largo, que cubre L'Hospitalet y Puigcerdà pasando por Vic y que capitalizaba a menudo los peores problemas.

Sus usuarios están teniendo que usar servicios alternativos por bus y esto mismo es lo que pasarán a hacer durante unos meses los viajeros frecuentes de otra línea, que desde este 2 de noviembre (y durante unos cuantos meses) ha quedado gravemente afectada por el inicio de otras obras.

Tres paradas con bus y otras cuatro, solapadas con otra línea

En concreto, la línea afectada es la R7, que cubre el trayecto entre Barcelona Fabra i Puig y Cerdanyola Universitat y que era mayoritariamente usada por estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ahora, los trabajos en la estación de Montcada Bifurcació obligan a interrumpir su circulación ferroviaria. Se prevé que estos duren hasta mayo de 2026.

Para garantizar la conexión con el campus para sus usuarios habituales, Renfe ha reprogramado el servicio de la línea R7, teniendo en cuenta un refuerzo en bus y también con otra línea. En concreto, entre Fabra i Puig y Cerdanyola los pasajeros serán redirigidos a la línea R4 (Sant Vicenç de Calders-Manresa y que pasa por Vilafranca del Pendès), dado que esta línea comparte cuatro paradas (básicamente las tres que pasan por Montcada) con la anulada.

Además, Renfe habilitará un servicio de buses lanzadera entre Cerdanyola y la UAB, que hará las dos paradas que la R7 efectúa habitualmente (Cerdanyola del Vallès y Cerdanyola Universitat) y que añadirá una tercera, Campus UAB Eix Central Sud, para minimizar la afectación al colectivo universitario. Los universitarios tienen, además de Rodalies, servicios de FGC y buses interurbanos y urbanos para llegar hasta Bellaterra.

Rodalies recomienda a los usuarios que consulten los horarios y planifiquen los viajes con antelación para evitar posibles inconvenientes. Toda la información sobre estas modificaciones de servicios y horarios de trenes y buses se pueden consultar online o en los expositores de las estaciones con tramos afectados. Además aplicaciones como Moovit pueden ser de gran utilidad para analizar el mejor desplazamiento en tiempo real.