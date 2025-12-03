Nogueras responde a Sánchez: «Junts está donde estábamos la semana pasada»

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este miércoles que las últimas cesiones del Gobierno a las exigencias de su formación no cambian, en nada, la situación de bloqueo en la Cámara Baja que mantienen los independentistas. «Junts está ... donde estábamos la semana pasada, son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos», ha dicho Nogueras, en una rueda de prensa desde Barcelona, en respuesta a las últimas medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en dos entrevistas, y aprobadas luego por el Consejo de Ministros.

Nogueras ha confirmado, tal y como apuntó el martes el presidente del Ejecutivo, que no existen «negociaciones» ni «conversaciones» entre Junts y el PSOE, rotas desde hace unas semanas, pero ha indicado que «nunca es tarde» para retomarlas, siempre que los socialistas cumplan con todo lo que consideran «incumplimientos» y Sánchez reconoció ayer por primera vez, como por ejemplo -ha dicho la portavoz de Junts- que la lengua catalana sea oficial en la Unión Europea, al mismo nivel que el inglés y el español, y que la Generalitat de Cataluña tenga las competencias exclusivas en inmigración.

En esta línea, tras mostrar cierta satisfacción por el reconocimiento por parte de Sánchez, que hasta ahora negaba alegando que el Gobierno ya había cumplido con sus compromisos firmados en el llamado acuerdo de Bruselas, Nogueras ha señalado que, tras las cesiones, «no es que no pudieran, sino que no querían» aprobarlas. Pero ha insistido en que «todo esto no cambia la posición de Junts, estamos donde estábamos». Y ha añadido: «Lo aprobado ayer es lo que hace tiempo que debía de haberse aprobado, pero la lista es larga».

Desde la formación que lidera Carles Puigdemont se ha descartado, en cualquier caso, ir más allá, aunque sí se ha recordado que «el Gobierno español se encuentra en una posición de debilidad política» y no es capaz de aprobar iniciativas de calado, como el techo de gasto o los Presupuestos Generales del Estado. Eso sí, tras decir que «los partidos españoles solo reaccionan cuando están acorralados», ha descartado sin citarlo dar apoyo al PP: «No nos sentimos secuestrados por ningún bloque, ni los bloques ideológicos ni los bloques españoles».