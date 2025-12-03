Suscribete a
Nogueras responde a las cesiones de Sánchez: «La posición de Junts no cambia»
Lluvias y nevadas durante el puente de diciembre, según la Aemet

Nogueras responde a Sánchez: «Junts está donde estábamos la semana pasada»

Las medidas anunciadas por el Gobierno ayer para intentar contentar a Puigdemont no son suficientes para que los independentistas desbloqueen el Congreso

Sánchez, a la desesperada con Junts, entrega a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este miércoles que las últimas cesiones del Gobierno a las exigencias de su formación no cambian, en nada, la situación de bloqueo en la Cámara Baja que mantienen los independentistas. «Junts está ... donde estábamos la semana pasada, son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos», ha dicho Nogueras, en una rueda de prensa desde Barcelona, en respuesta a las últimas medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en dos entrevistas, y aprobadas luego por el Consejo de Ministros.

