Navidad gastronómica y de bienestar InterContinental sin salir de Barcelona

La mayoría de los 26 hoteles más lujosos del casi medio millar de establecimientos de Barcelona han preparado propuestas de celebración gastronómicas y de bienestar a la altura de sus cinco estrellas, como Eurostars Grand Marina en el Word Trade Center con vistas al puerto ... barcelonés o Mandarin Oriental en el corazón del Paseo de Gracia. Pero es en las colinas de las dos montañas de Barcelona donde la experiencia de una escapada navideña en la propia ciudad resulta de lo más complaciente.

Además del renovado METT Barcelona, que ha reabierto en la cina del Tibidabo con una oferta gastronómica y de bienestar de altura, en el otro monte de la ciudad, Montjuïc, el hotel InterContinental Barcelona invita este mes de diciembre a visitantes y barceloneses a descubrir el espíritu navideño con propuestas gastronómicas, solidarias y de bienestar con vistas más cercanas a la ciudad. Bajo el lema «Celebra la magia de la Navidad en Montjuïc», el hotel presenta una agenda festiva que reúne cenas con estrella Michelin en Quirat de la mano del chef Víctor Torres, un completísimo bruch dominical o rituales de bienestar que iluminan cuerpo y cara, además de propuestas familiares con propósito solidario y los tradicionales menús de Navidad, San Esteban, Año Nuevo y un gran buffet de Nochevieja tan generoso como refinado por 285 euros. Todo ello con las previas o colofones, si así se desea, de los cócteles de Gebre.

Y es que la coctelería de lujo del InterContinental también se une a las celebraciones navideñas con una experiencia de proximidad, consistente en una tabla de productos gourmet ideada para dos personas que combina productos artesanales de inspiración catalana y europea —como la longaniza de Vic o el brie trufado—, perfecta para acompañar con un cóctel de autor o una copa de champagne. La propuesta se completa con una colección de cócteles festivos diseñada para la ocasión, que capturan la esencia de la temporada: notas de canela, cítricos y aromas de turrón se entrelazan en combinaciones únicas como el Negroni d'Hivern con su elegancia amarga y profunda o el Old Fashioned de Turrón seductor y envolvente, reinterpretaciones invernales que invitan a saborear el invierno desde una nueva perspectiva.

Bruch dominical solidario

Este domingo 7 de diciembre y el próximo, 14 de diciembre, el restaurante Arrel acoge dos citas para inaugurar los festines de la temporada navideña con el Brunch & Taller de Adornos Navideños. Se trata de una﻿invitación a familias y amigos a disfrutar de un buffet brunch gourmet mientras participan, el 7 de diciembre en un taller creativo y sostenible de papiroflexia. Una experiencia que por 75 euros los adultos y 45 los niños menores de 16 años, une gastronomía, arte y espíritu festivo, ideal para compartir la ilusión de la temporada y llevarse un recuerdo a casa en un ambiente cálido y familiar. En el caso del domingo 14, ya en plena antesala navideña, tendrá lugar el Brunch Solidario con la visita de Papá Noel, una jornada que aspira a ser entrañable y que une la ilusión con un compromiso social, ya que parte de la recaudación de los 90 euros por adultos yl la mitad de los menores de 16 años, irá destinada a la Fundación Trini Jove para la entrega de juguetes a niños en situación vulnerable.

Y para preparar tanto el cuerpo como el espíritu a los excesos navideños, nada mejor que someterse a dos nuevos rituales exclusivos del Spa InterContinental inspirados en la renovación y la luz del invierno. Se trata del She Light Christmas Ritual by Morjana, un tratamiento corporal de 60 minutos que combina la energía cálida del ámbar con técnicas sensoriales para reconectar con el cuerpo y el bienestar interior. Y del Christmas Glow Ritual by Casmara, un tratamiento facial de 45 minutos diseñado para devolver al rostro su luminosidad natural, combinando activos revitalizantes, oxigenantes e hidratantes. Ambas experiencias incluyen el acceso al circuito de aguas y están ideadas como un regalo ideal para disfrutar o compartir durante las fiestas.

El tratamiento empieza con una limpieza profunda que prepara la piel para recibir todos los activos, seguida de un suave peeling glicólico que renueva la superficie cutánea y estimula la regeneración celular. A continuación, se aplica una mascarilla de oxígeno, que revitaliza la piel y mejora su oxigenación aportando frescura y luminosidad inmediata. El ritual culmina con una mascarilla de ácido hialurónico de alta hidratación, que deja la piel tersa, radiante y perfectamente equilibrada.

Alta cocina navideña en Arrel

Los dos restaurantes del InterContinental Barcelona, Arrel y Quirat, se visten este mes de gala para ofrecer menús que reinterpretan la tradición con un toque contemporáneo. En Arrel, sus menús evocan los sabores familiares de la cocina catalana, elevados con la técnica y el cuidado propios del restaurante. En el caso del menú de Navidad (25 de diciembre, 75 €) comienza con un delicado tartar de cigala con emulsión de lima y pepino, seguido de una ostra Gillardeau con espuma de tomate asado y un sándwich de foie mi-cuit y gel de oporto. Antes continuación, una sopa de galets con pequeñas albóndigas trufadas y Carn d'Olla con verduras de temporada. Como plato principal, el clásico pavo asado con chipolata trufada y jugo de su asado. El broche dulce llega con un tronco de Navidad con helado de turrón, acompañado de turrones y neulas.

El menú de San Esteban (26 de diciembre, 75 €) rinde homenaje a la tradición catalana con platos que despiertan el recuerdo de la mesa familiar: canelones de pollo rustido con ciruelas, bechamel ligera y demi-glace, un rodaballo de costa con ratatouille de calamar y velouté de cava, y el postre Montserrat, creación exclusiva del chef, acompañado también de los imprescindibles turrones y neulas. Y el menú de Año Nuevo (1 de enero, 95 €) celebra el comienzo del año con un toque sofisticado: ensalada de bogavante con caviar de la Vall d'Aran, rape albardado en tocino con espinacas, pasas y piñones, y cabrito confitado en aceite de romero con texturas de manzana, coronados por un postre de chocolate Dubai para cerrar con dulzura y elegancia. Todos los menús incluyen bodega, cafés e infusiones.

Mientras, el denominado gran buffet de Nochevieja (31 de diciembre, 285 €) celebra la exuberancia y la gastronomía con una propuesta tan generosa como refinada. La experiencia comienza con un recorrido por el buffet denominado «De Nuestro Huerto KM0», con productos locales y de temporada como el tartar de tomate con burrata, las remolachas heirloom con manzana y Moët Chandon, los espárragos verdes con yuzu y brotes de invierno, y la ensalada de txangurro. Le sigue el buffet del Mercado de la Boqueria, con una cuidada selección de jamón ibérico y embutidos locales, quesos nacionales e internacionales de Vila Viniteca, ahumados mediterráneos, encurtidos y steak tartar, además de un rincón De la Mar protagonizado por ostras Guillardeau especiales, nécoras, cigalas y langostinos. Entre los platos principales, un risotto de setas y trufa en rueda de parmesano de 20 kg, jarrete de ternera glaseado con puré Robuchon, lubina a la sal, romescada de rape y calamar, solomillo Wellington y cochinillo asado con puré de manzana. El broche dulce lo pone una tentadora selección de trufas y rocas de chocolate, torrijas caseras, canolis de crema y trufa, mini tartaletas, macarons, tartas artesanas y un postre especial de Fin de Año, acompañados por turrones y neulas. Todo ello maridado con una selección de vinos premium y champagne Moët & Chandon Brut, para recibir el nuevo año con elegancia y sabor.

Quirat: la elegancia de una mesa con Sol y Estrella

Por su parte, en el resetaurante Quirat, el chef Víctor Torres —estrella Michelin y sol Repsol— firma dos experiencias únicas que convierten cada bocado en una celebración. El menú de Nochebuena (24 de diciembre, 160 €) está diseñado para rendir un homenaje a la despensa mediterránea en su versión más refinada: ostra Gillardeau con caldo de ibérico y caviar, carabinero con su jugo y tempura, setas de temporada con butifarra de perol y avellanas y pies de cerdo con bogavante e hinojo marino, entre otros platos que combinan mar y montaña en equilibrio perfecto. Los postres —sobrasada y anís con mel i mató y pera y chocolate— cierran una propuesta cálida, intensa y profundamente invernal. Y en cuanto a la cita del 31 de diciembre, se ofrece el menú de Nochevieja (405 €), con una experiencia gastronómica de lujo para despedir el año con sabor a excelencia. El menú incluye platos como la ostra a la brasa con sopa de cebolla y queso Comté, tartar de bogavante con caviar oscietra, vieiras con trufa Melanosporum y crema de ceps. Como principales el rodaballo con pimiento a la brasa y agua de Lourdes y el rabo de toro con foie y parmentier trufado. La experiencia culmina con postres como uva y cava y vainilla con trufa Melanosporum, maridados con una cuidada selección de vinos y champagnes de alta gama. Y no se olvide que deberá matricularse el 2 de enero en el gimnasio y, si ya lo está, recuerde que tendrá que ir para quemar tamaña cantidad de calorías.