El nacionalismo catalán ataca a Rosalía por cantar en castellano con el coro infantil de Montserrat

Alabado por toda la crítica, 'Lux', el último disco de la catalana Rosalía, no es del gusto del nacionalismo catalán, alguna de cuyas voces han cuestionado que su colaboración con la Escolania de Montserrat, el coro de voces infantiles del santuario sea en ... castellano.

En redes sociales el goteo ha sido constante, ninguna voz relevante en cualquier caso, sí acaso la del jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. La crítica de fondo, la de señalar a Rosalía por haber osado profanar la catalanidad de la Escolanía de Montserrat haciéndola cantar en castellano, en concreto en la canción 'Reliquia'. Una crítica tanto a Rosalía como al propio monasterio, señalado por haber recibido al Rey Felipe con motivo del milenario de la abadía. «La decadencia españolizadora de Montserrat es de las peores noticias que sufre el país este año», apuntó Alay.

rosalia i l'escolania pic.twitter.com/tIIh6B3LPC — Que no surti d'aquí (@quenosurti) November 6, 2025

Las críticas han llegado también a los medios públicos de la Generalitat. En este sentido, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en el Parlament, Hugo Manchón, ha cuestionado la «deriva sectaria» de Catalunya Ràdio, tras escuchar cómo en el programa 'Que no surti d'aquí' se criticaba a la cantante Rosalía por interpretar una pieza en castellano acompañada por el citado coro infantil.

«Es absolutamente inadmisible que en una radio pagada por todos los catalanes se afirme que Rosalía ha cometido una 'humillación' y una 'falta de respeto' simplemente por cantar en castellano. En Cataluña, cualquier persona puede expresarse en la lengua que quiera, donde quiera y como quiera: en Montserrat, en Mataró o en Vic», ha señalado Hugo Manchón.

Durante el programa, una de sus comunicadoras llegó a afirmar que Montserrat es «el símbolo de la resistencia catalana» y que hacer cantar a la Escolanía en castellano supone «una humillación hacia los catalanes» y responde a «un marco mental españolista». Para el PP, estas declaraciones evidencian «un discurso excluyente, identitario y hostil hacia la diversidad lingüística que existe en Cataluña».

La decadència espanyolitzadora de Montserrat @montserratinfo és de les pitjors notícies que pateix el país aquest any. https://t.co/eWpq6Cmzsb — Josep Lluís Alay (@josepalay) November 5, 2025

«Montserrat no pertenece a ningún partido ni a ninguna ideología. La montaña, la abadía y la devoción a la Moreneta son patrimonio espiritual y cultural de todos los catalanes, hablen la lengua que hablen y piensen como piensen», ha añadido Manchón.

El PP considera que este episodio demuestra «el delirio separatista que continúa siendo financiado con el dinero de todos los catalanes a través de los medios públicos». «Esta es la nueva etapa que supuestamente traía Salvador Illa. Pero los hechos hablan solos: la presión identitaria sigue intacta y la CCMA continúa actuando como altavoz de una visión excluyente de Cataluña. Nada ha cambiado», ha concluido