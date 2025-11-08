Suscribete a
El nacionalismo catalán ataca a Rosalía por cantar en castellano con el coro infantil de Montserrat

El PP cuestiona las críticas vertidas contra la cantante en un programa de Catalunya Ràdio

El festín clásico de Rosalía

Rosalía, durante una actuación
Rosalía, durante una actuación afp

E. Armora

Barcelona

Alabado por toda la crítica, 'Lux', el último disco de la catalana Rosalía, no es del gusto del nacionalismo catalán, alguna de cuyas voces han cuestionado que su colaboración con la Escolania de Montserrat, el coro de voces infantiles del santuario sea en ... castellano.

