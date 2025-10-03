El municipio más rico de Cataluña está en Barcelona: no es la capital pero está pegado a ella

La Agencia Tributaria ha publicado un año más la estadística de declarantes de IRPF por municipio, que permite distinguir entre las localidades con mayor y menor nivel de ingresos. El Top-10 de renta bruta media vuelve a repartirse, sobre todo, entre Madrid y Cataluña, con la única excepción de Aigües (Alicante), que se cuela en octava posición.

El número uno estatal vuelve a ser un año más Pozuelo de Alarcón (Madrid), que consolida su liderazgo con una renta bruta media de 88.011 euros, seguido por Boadilla del Monte (70.869 euros). Pero, ¿Cuál es el municipio más rico de Cataluña?

En Cataluña, el primer puesto es para Sant Just Desvern (Barcelona), con una renta bruta media de 67.265 euros, cifra que lo sitúa tercero de toda España y primero en su comunidad. Tras él aparecen Sant Cugat del Vallès (66.073 euros), Matadepera (65.536) y Alella (62.000).

Así es el municipio más rico de Cataluña

Sant Just Desvern es un municipio pequeño y bien conectado, pegado a Barcelona y a los pies de la sierra de Collserola. Combina zonas residenciales de baja densidad con un tejido de servicios y pymes en torno a ejes como la Carretera Real. La proximidad a la Diagonal y los accesos rápidos a las rondas y a la B-23 de Barcelona explican parte de su atractivo para perfiles con alta movilidad laboral.

Es también un referente arquitectónico: aquí se alza Walden-7, el icónico conjunto de Ricard Bofill, y en el entorno del municipio se ubica La Fábrica, sede de su taller, convertida en emblema internacional del reciclaje industrial en arquitectura. A nivel urbano y de ocio, Sant Just ofrece acceso directo a Collserola, áreas verdes como el parque de Torreblanca (compartido con municipios vecinos) y una vida de barrio tranquila, con comercio de proximidad y restauración cuidada.

Walden-7, el icónico conjunto de Ricard Bofill RTVE

Ese equilibrio entre calidad residencial, buenas comunicaciones y oferta de servicios ha atraído históricamente a directivos, profesionales internacionales y algún que otro deportista que busca vivir a un paso de Barcelona, de los polos empresariales del Baix Llobregat y de equipamientos educativos de alto nivel en los municipios colindantes.