Este es el municipio con mayor tasa de robos de España: se sufren 100 por cada 1000 habitantes

La seguridad en las calles españolas es una cuestión que preocupa a muchos ciudadanos en nuestro país, tanto a los que residen en un determinado lugar como aquellos que lo visitan.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) sacó la pasada semana su índice ... de indicadores urbanos (Urban Audit) que permite, entre otras cosas, desgranar distintas métricas como la tasa de hurtos y robos en nuestro país.

Según estos datos, la tasa nacional por cada 1000 habitantes de robos y hurtos en el conjunto de España es de 18,32. Es importante saber que estos datos desgranan el nivel en los grandes municipios, es decir, aquelloos que tienen más de 20.000 habitantes y el último dato disponible publicado por Estadística se corresponde con 2023.

La ciudad con mayor tasa de robos y hurtos de España, según el INE

Así, la ciudad que presenta una mayor tasa de hurtos y robos en nuestro país es la localidad de El Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona, con una tasa de 100,98 hurtos o robos por cada 1.000 habitantes. A esta ciudad le sigue la capital, Barcelona, aunque en este caso la tasa desciende a los 65,86 por cada 1000 habitantes.

La siguiente localidad es valenciana. Se trata de Cullera, con una tasa cercana a Barcelona: 63,97 por cada 1000 habitantes. Completan las ciudades con mayor tasa en este tipo de delitos Sitges (52,86) y Adeje (50,64).

Las 10 ciudades con mayor tasa de hurtos y robos de España, según el INE El Prat de Llobregat (Barcelona): 100,98 por cada 1000 habitantes

Barcelona: 65,86 por cada 1000 habitantes

Cullera (Valencia): 63,97 por cada 1000 habitantes

Sitges (Barcelona): 52,86 por cada 1000 habitantes

Adeje (Tenerife): 50,64 por cada 1000 habitantes

Salou (Tarragona): 42,13 por cada 1000 habitantes

Arroyomolinos (Madrid): 40,05 por cada 1000 habitantes

Sant Adrià de Besòs (Barcelona): 39,78 por cada 1000 habitantes

Sant Josep de sa Talaia (Ibiza): 39,56 por cada 1000 habitantes

San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria): 39,36 por cada 1000 habitantes

A la hora de realizar el cálculo, el INE cuenta los robos y los hurtos registrados ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que eventos de estas características sobre los que no se ha presentado denuncia no constan. Hay que señalar, además, que las localidades más grandes o con más influencia turística son más sensibles a este fenómeno.

Por otro lado, entre los municipios de más de 20.000 habitantes con menor tasa de hurtos y robos en España se encuentran A Estrada, en la localidad de Pontevedra, con una tasa de 3,50 por cada 1000 habitantes; Castellar del Vallés, en la pronciia de Barcelona, con una tasa de 4,09 por cada 1000 habitantes; Aljaraque, en Huelva, con una tasa de 4,10 por cada 1000 habitantes; Manlleu, en Barcelona, con una tasa de 4,33 por cada 1000 habitantes; y Sant Andreu de la Barca, en Barcelona, con una tasa de 4,79.

Los robos y hurtos en España en 2025

Según el balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior con datos del tercer trimestre de 2025, en el periodo de enero a junio, la criminalidad en nuestro país bajó un 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los mayores delitos (un 79,8% del total) se comenten en la categoría de criminalidad convencional. Asimismo, los delitos contra el patrimonio, que incluyen robos, hurtos y sustracción de vehículos, representan el 42% de la criminalidad convencional, aunque ha experimentaado una bajada del 4,6%.

Los robos con violencia o intimidación alcanzaron un total 29.702, con un descenso del 3,6%, los robos con duerza en domicilio, establecimiento y otras instalaciones disminuyeron un 11,9% respecto a la primera mitad de 2024. En el caso de los hurtos, se han producido 310.289 en 2025, sienod un 3,4% mesno y las sustracciones de vehículos alcanzaron los 15.596, con un descenso del 4%.

Se trata de datos actualizados del Ministerio del Interior que sí desglosa por comunidades autónomas, pero no por municipios. En el caso de los datos del INE, las tasas se corresponden a 2023 y no proporcionan información sobre el número absoluto de delitos que se han cometido.