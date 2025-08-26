El municipio de Cataluña que vio nacer a Dalí y acoge una etapa de la Vuelta: dónde está y cómo llegar

La 80ª edición de La Vuelta a España, que comenzó el pasado 23 de agosto en Turín y finalizará el 14 de septiembre en Madrid, se perfila como una de las más desafiantes de los últimos años. Con 21 etapas y un trazado que recorrerá Italia, Francia, Andorra y España, el recorrido incluye diez finales en alto, una contrarreloj por equipos y otra individual.

Entre los favoritos a conquistar la Vuelta a España 2025 destacan varios nombres de peso. El danés Jonas Vingegaard, de regreso tras su caída en primavera, parte como uno de los grandes aspirantes al maillot rojo. Junto a él, el español Juan Ayuso, líder del UAE Team Emirates, y su compañero de equipo, el portugués João Almeida.

Dentro de todas las etapas de la Vuelta, destaca la quinta, una contrarreloj por equipos de una longitud de 24 kilómetros que se celebrará el próximo miércoles, 27 de agosto. Esta etapa representa un punto decisivo en la definición de la general.

La quinta etapa de la Vuelta a España tendrá lugar en uno de los municipios más importantes de la provincia de Gerona: Figueras -Figueres en catalán-. El recorrido comenzará a las 16:37 desde uno de sus puntos más emblemáticos, el Teatro-Museo Dalí, y finalizará unas dos horas después.

Qué ver en Figueres

Figueres, capital de la comarca gerundense del Alt Empordà, destaca por su riqueza histórica, cultural y arquitectónica. En el seno de la Guerra Civil, fue último refugio del gobierno republicano antes de exiliarse, siendo también escenario de bombardeos y acontecimientos históricos relevantes.

Sin embargo, si por algo es conocida esta ciudad de más de 48.000 habitantes es por ser el lugar donde nació Salvador Dalí. Precisamente en este punto se encuentra la última gran obra del célebre artista surrealista: el Teatro-Museo Dalí.

El museo Dalí VISIT FIGUERES

Este museo se erige, por deseo expreso de Dalí, sobre los restos del antiguo Teatro Municipal de Figueres y fue diseñado por el propio artista para ofrecer al visitante la posibilidad de adentrarse en su mundo surrealista. La vasta colección de obras que alberga permite conocer su trayectoria artística.

No obstante, existen otros puntos de interés en Figueres que merece la pena conocer. Uno de los más importantes es el castillo de San Fernando. Con una superficie de 32 hectáreas, es la fortaleza del siglo XVIII más grande de Europa. Obra del ingeniero Juan Martín Zermeño, fue construido entre 1753 y 1808 y fue escenario de distintos acontecimientos históricos.

Castillo de San Fernando VISIT FIGUERES

Además, no puede dejar de visitar la Iglesia de San Pedro. De origen románico, construida entre los siglos X–XI, fue reformada en estilo gótico. Protegida como Bien Cultural de Interés Local, en ella tuvieron lugar momentos fundamentales en la vida de Dalí, como su bautizo y su funeral.

Cómo llegar a Figueres desde Barcelona

Llegar a Figueres desde Barcelona es muy sencillo. En coche el trayecto es de una hora y 30 minutos. Comienza en la AP-7 dirección norte (Girona/Francia) y sigue por esta carretera durante unos 120 km. Después, toma la salida 4 hacia Figueres/Roses. Sigue las indicaciones hacia el centro de Figueres por la N-II y la C-260.

Por lo que respecta al transporte público, existen opciones tanto en tren -AVE o regional- como en autobús. Puedes consultar la mejor ruta desde Barcelona en la aplicación de movilidad Moovit.