La mujer del detenido por violar a su hija de 21 años en Lérida lo denuncia ahora por malos tratos

La mujer del detenido en Lérida este domingo por violar a su hija, de 21 años, en plena calle, en presencia de su otro hijo, de 8 años, formalizó ayer, martes, una denuncia por malos tratos contra el individuo, según han avanzado ... el 'Segre' y han confirmado los Mossos d'Esquadra a ABC. Fuentes policiales precisan a este diario que ella ha relatado haber sido víctima de agresiones por parte de su marido cuando residían en Colombia, su país de origen, pero ha sido ahora, tras el arresto del sujeto por la agresión sexual, cuando se ha decidido a alertar a la Policía.

El hombre, de 40 años, volvió a ser detenido tras quedar en libertad, y saltarse la orden de alejamiento de 200 metros que la juez le impuso tras declarar el lunes por la violación a su hija. Este miércoles, tras un juicio rápido, ha aceptado cuatro meses de prisión, que no cumplirá si no reincide en los próximos dos años, por quebrantar la medida cautelar.

Fue una alerta al teléfono de Emergencias la que se saldó con el nuevo arresto, ya que el hombre se encontraba en el domicilio donde reside la joven. La Guardia Urbana de Lérida lo detuvo por primera vez la madrugada del pasado domingo, sobre las 3.00 horas, en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa, tras la alerta de un testigo, que vio como estaba agrediendo a la víctima.

Cuando los agentes los identificaron, comprobaron que se trataba de un padre y su hija. Ambos, con signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Y ella les relató que la estaba agrediendo. En el lugar también se encontraba un menor de 8 años, igualmente, hijo del hombre. A ella la trasladaron hasta el Hospital Arnau de Vilanova, donde se le practicó una exploración médica, tal y como establece el protocolo ante agresiones sexuales. Por su parte, los agentes llevaron al individuo a comisaría, acusado de un delito de agresión sexual.

El lunes por la tarde, el hombre pasó a disposición del juzgado de violencia contra la mujer de Lérida. Tras su comparecencia, quedó en libertad con cautelares. Entre estas, la orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima. Ayer, desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) precisaron que no fue posible ordenar su ingreso en prisión provisional porque ninguna de las partes solicitó dicha medida. La investigación se encuentra ahora en manos de los Mossos, que han abierto diligencias para esclarecer los hechos y determinar si el presunto agresor habría cometido abusos previos.

Investigación

Tras conocer el suceso, el alcalde de Lérida, Fèlix Larrosa, condenó la agresión con «toda firmeza» y trasladó su «apoyo y solidaridad» a la víctima y su entorno. «No hay lugar para la violencia sexual en nuestra ciudad. Continuaremos trabajando para garantizar que Lérida sea un espacio seguro, respetuoso y libre de cualquier forma de violencia machista», apuntó.

«Los hechos están bajo investigación, después de que la Guardia Urbana fuera alertada por una denuncia ciudadana que algo estaba pasando en la plaza. Cuando la Policía local intervino se encontró en esta situación lamentable. Nos tendremos que preguntar por qué pasan estas cosas. Esta es la cuestión», cuestionó Larrosa. Desde el Ayuntamiento analizarán la «situación de ese núcleo familiar, para ver exactamente por qué se ha llegado a este punto», y poder actuar de alguna forma.