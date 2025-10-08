Suscribete a
¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

La mujer del detenido por violar a su hija de 21 años en Lérida lo denuncia ahora por malos tratos

El individuo volvió a ser arrestado este martes, tras saltarse la orden de alejamiento de la víctima. Y hoy ha aceptado cuatro meses de prisión, que no cumplirá, por quebrantar la cautelar

Detenido el padre acusado de violar a su hija de 21 años en Lérida por saltarse la orden de alejamiento

Un agente de los Mossos, traslada a un detenido, en una imagen de archivo
Un agente de los Mossos, traslada a un detenido, en una imagen de archivo

E. B.

Barcelona

La mujer del detenido en Lérida este domingo por violar a su hija, de 21 años, en plena calle, en presencia de su otro hijo, de 8 años, formalizó ayer, martes, una denuncia por malos tratos contra el individuo, según han avanzado ... el 'Segre' y han confirmado los Mossos d'Esquadra a ABC. Fuentes policiales precisan a este diario que ella ha relatado haber sido víctima de agresiones por parte de su marido cuando residían en Colombia, su país de origen, pero ha sido ahora, tras el arresto del sujeto por la agresión sexual, cuando se ha decidido a alertar a la Policía.

