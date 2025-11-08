Suscribete a
La muerte de un joven en Portbou que la Justicia no quiso investigar

Un testigo vio por última vez a Rachid, de 29 años y con una discapacidad intelectual, con tres desconocidos. Dijo que viajaría con ellos a Francia, aunque no tenía dinero, ni su pasaporte. Su cadáver apareció en el mar unos días después

Rachid desapareció el 13 de diciembre de 2020 en Figueres. Su cadáver apareció en una cala de Portbou
Rachid desapareció el 13 de diciembre de 2020 en Figueres. Su cadáver apareció en una cala de Portbou CEDIDA
Elena Burés

Elena Burés

Barcelona

«Ha pasado ya mucho tiempo...Queremos saber cómo murió Rachid, pero ahora tengo miedo de que sólo vuelva el dolor y al final no haya respuestas». Es lo que explica a ABC su hermana, Karima Benali.

Fue un domingo, el 13 de ... diciembre de 2020, cuando el joven de 29 años y con una discapacidad intelectual, fue visto por última vez en Figueres (Gerona). Su familia denunció su desaparición en la comisaría de los Mossos d'Esquadra y, casi un año después, la Guardia Civil les comunicó que habían localizado su cadáver, flotando en el mar, en una cala de Portbou, y que estaba enterrado en una fosa común del cementerio de Gerona.

