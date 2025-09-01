Muere Víctor Terradellas, un corazón sincero y equivocado

Víctor Terradellas (Reus, 1962-2025) fue todo corazón, aunque a veces los corazones puedan estar equivocados. Terradellas vivió entregado a la causa del independentismo; era independentista por convicción, por pasión, y fue de los que contribuyó a mover a Artur Mas del pragmatismo a ... la ruptura con Unió y a convocar un referendo secesionista. No se enriqueció, no obtuvo ninguna gloria. Jamás fue distinguido con un cargo público o con una candidatura. Todo cuanto su partido, Convergència, le concedió fue nombrarlo secretario de relaciones internacionales en 2011.

Fue presidente de la Fundació CATmón y editor de les revistas Catalan Internacional View y ONGC, cuyos fondos dedicó bastante más a la promoción de posibles dirigentes independentistas que a su objetivo real. Uno de los más beneficiados de estas partidas fue Francesc de Dalmases, convertido con el tiempo en la sombra de la expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Dalmases no sólo no dio la cara por su mentor cuando fue investigado por estas irregularidades, sino que dijo no conocerlo de casi nada. Sin este tipo de hipocresía y deslealtad es imposible entender el fracaso político del independentismo y el destino no muy halagüeño que Víctor Terradellas ha acabado teniendo.

Noticia Relacionada Illa rehabilita a Puigdemont y se reúne mañana con él en Bruselas Àlex Gubern El encuentro se celebrará en la delegación de la Generalitat en la capital belga

Fue un hombre afable, encantador con propios y extraños y muy fantasioso. «He hablado con Rusia» o «he hablado con Israel», decía, y no es que no hubiera hablado con nadie y se lo inventara, pero sus interlocutores estaban lejos de ser los que en aquellos países toman las decisiones. Fue detenido por la famosa «trama rusa» del proceso independentista, famosa sobre todo por su inanidad e irrelevancia de los interlocutores.

Los suyos lo trataron con condescendencia, pero nunca consiguieron desanimarlo. Tuvo el reconocimiento, por lo menos personal, de muchos que pensaban de manera opuesta, pero agradecieron su sinceridad y su honradez. Pasados los años admitió, con tristeza, que la clase política catalana nunca creyó en la independencia, ni siquiera en 2017. Lo hizo con la misma claridad con que hasta el último suspiro intentó que Cataluña se separara de España. Era tan difícil estar de acuerdo con él, o creer en la literalidad de las reuniones y pactos que explicaba con mandatarios internacionales, como no conmoverse ante su pasión y entrega casi partisanas.

La decepción por cómo el independentismo se deshizo y renunció a explorar en serio sus opciones le causó una depresión y la consiguiente decadencia física que la noche del domingo acabó con su vida.