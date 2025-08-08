Vista del valle Fiscalina en los Alpes, en una imagen de archivo

Muere un vecino de Tarrasa (Barcelona) de 60 años tras un accidente de montaña en Suiza El suceso, por el que ha resultado herida una mujer, se han producido en el monte Mönch, en el municipio de Fieschertal

Un hombre de 60 años vecino de Tarrasa (Barcelona) ha muerto este miércoles y una mujer que le acompañaba ha resultado gravemente herida en un accidente de montaña en Suiza. El suceso ha ocurrido en el monte Mönch, en el municipio de Fieschertal (Suiza), según han informado fuentes municipales a Ep.

Según ha avanzado 'Diari de Terrassa' y ha informado la Fiscalía del cantón suizo de Valais en un comunicado, ambos cayeron en el descenso, con cuerdas, del Mönch «desde varios cientos de metros» por circunstancias que se están investigando.

La Policía de Berna recibió el aviso del accidente sobre las 11.50 horas y se desplegaron equipos de rescate con dos helicópteros y miembros del Rescate Alpino Suizo, que no pudieron salvar la vida del hombre y trasladaron a la mujer en estado grave a un hospital.

Dado que el lugar del accidente se encontraba en Valais, también se desplegaron especialistas en montaña de la Policía de Berna en coordinación con la de Valais y la Fiscalía.

Más temas:

sucesos

Cataluña

Suiza