Muere un trabajador mientras limpiaba la chimenea de una incineradora en Sant Adrià (Barcelona)

Un hombre de 59 años ha muerto en un accidente laboral en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) mientras limpiaba la chimenea de una incineradora y le cayeran residuos de esta encima, informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado este lunes.

El aviso se ha producido cerca de las 05.00 horas de este lunes y al lugar de los hechos se han trasladado siete dotaciones de bomberos de la Generalitat y cuatro dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los mossos han puesto los hechos a disposición del juzgado en funciones de guardia de Badalona (Barcelona) y de la Conselleria de Empresa y Trabajo para realizar los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.

Noticia Relacionada Doce detenidos en Vic (Barcelona) por simular parejas de hecho con documentación falsa ABC En algunos casos la pareja no se llegaba a inscribir en el Registro y la documentación que presentaban eran certificados falsificados

La empresa también ha lamentado el suceso y ha querido expresar el pésame y apoyo a la familia y los compañeros de la víctima.