Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey

Muere un trabajador mientras limpiaba la chimenea de una incineradora en Sant Adrià (Barcelona)

El fallecido se encontraba realizando la limpieza cuando, por motivos desconocidos, se le cayeron residuos encima

Detenido un hombre por violar a su hija de 20 años en la calle y en presencia de su otro hijo de 8 años en Lérida

Planta de reciclaje donde ha fallecido el trabajador.
Planta de reciclaje donde ha fallecido el trabajador. EFE

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de 59 años ha muerto en un accidente laboral en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) mientras limpiaba la chimenea de una incineradora y le cayeran residuos de esta encima, informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado este lunes.

El aviso se ha producido cerca de las 05.00 horas de este lunes y al lugar de los hechos se han trasladado siete dotaciones de bomberos de la Generalitat y cuatro dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los mossos han puesto los hechos a disposición del juzgado en funciones de guardia de Badalona (Barcelona) y de la Conselleria de Empresa y Trabajo para realizar los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.

Noticia Relacionada

La empresa también ha lamentado el suceso y ha querido expresar el pésame y apoyo a la familia y los compañeros de la víctima.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app