Muere un temporero mientras trabajaba en Alcarrás (Lérida) en plena ola de calor Será el forense, mediante la autopsia, el que tendrá que determinar si la causa de la muerte fue la exposición del trabajador a las altas temperaturas

Un temporero murió ayer, lunes, 11 de agosto, mientras trabajaba en una finca de Alcarrás (Lérida). El suceso se produjo sobre las 16.45 horas, cuando el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) recibió la alerta porque el hombre se encontraba mal. Finalmente, pese a sus esfuerzos acabó falleciendo.

Según las primeras informaciones, la víctima manifestó encontrarse mal mientras recogía fruta. Ahora los Mossos d'Esquadra se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia para conocer las causas del fallecimiento y si este se debió a las altas temperaturas por la ola de calor, y es que el municipio se registraron durante la pasada jornada hasta 40 grados, según el Servicio Meteorológico de Cataluña.

Por este motivo, han informado a ABC desde el Cuerpo, la Policía catalana se encuentra a la espera del informe forense y, en caso de tratarse de un golpe de calor, podría considerarse la muerte como un accidente laboral.

Cabe recordar que la Consejería de Salud de Andalucía informó ayer del fallecimiento de dos personas en la comunidad por un golpe de calor. Una mujer de 61 años que trabajaba en la vía pública en Cádiz, y un joven de 22 años en Jaén. En ambos casos, la exposición a altas temperaturas se produjo en plena calle y las dos víctimas tenían «antecedentes personales que se consideran factores de especial de riesgo».

A finales de junio, una empleada de limpieza de Barcelona, de 51 años, también falleció en su domicilio tras haber estado expuesta a las altas temperaturas cuando trabajaba.