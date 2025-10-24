Muere la periodista y exdiputada del PSC Anna Balletbò a los 81 años

La periodista, exdiputada del PSC y presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, ha fallecido este viernes a los 81 años, según ha avanzado 'El Periódico de Cataluña' y ha podido saber Europa Press.

Balletbò (1943), oriunda de Santpedor (Barcelona), fue ... diputada en el Congreso por el PSC desde 1979 hasta el 2000, durante un total de seis legislaturas.

En el asalto al Congreso el 23F fue la única parlamentaria a quien los asaltantes permitieron salir del hemiciclo porque estaba embarazada. Noticia Relacionada Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón y uno de los barones del PSOE más críticos con Sánchez M.A., M.L. y D.Y. Fue profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) desde 1975; entre 2008 y 2010 fue miembro del Consejo de Gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), actual 3Cat. En 1985 recibió la condecoración sueca Estrella Polar y en 2006 la Creu de Sant Jordi.

