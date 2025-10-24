Suscribete a
Muere la periodista y exdiputada del PSC Anna Balletbò a los 81 años

Fue diputada en el Congreso por el PSC desde 1979 hasta el 2000, durante un total de seis legislaturas

Anna Balletbò en una imagen de archivo.
Anna Balletbò en una imagen de archivo. EFE/ Toni Garriga

La periodista, exdiputada del PSC y presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, ha fallecido este viernes a los 81 años, según ha avanzado 'El Periódico de Cataluña' y ha podido saber Europa Press.

Balletbò (1943), oriunda de Santpedor (Barcelona), fue ... diputada en el Congreso por el PSC desde 1979 hasta el 2000, durante un total de seis legislaturas.

