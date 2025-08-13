Muere una mujer tras el incendio de un piso en Tarrasa (Barcelona) El Sistema de Emergencias Médicas ha atendido a otras dos personas afectadas, en estado leve, que no han requerido traslado a ningún centro hospitalario

Una mujer ha muerto este miércoles por la mañana tras el incendio de una vivienda, en Tarrasa (Barcelona); el tercer piso de un edificio del pasaje de la Castellassa. Los Bomberos han recibido el aviso de que alertaba del incendio a las 06.19 horas y han activado 3 camiones de agua, 1 autoescalera y 1 vehículo de coordinación y mando, han informado en un comunicado.

Tras llegar, han encontrado el fuego «completamente» desarrollado en el tercer piso de un bloque con planta baja y cinco pisos, con indicios de que podría haber una víctima en el interior. Así, han comenzado las tareas de extinción del incendio desde el exterior, han accedido al interior del bloque para buscar potenciales víctimas en la escalera y el piso afectado y, una vez en el interior del piso, han localizado el cuerpo sin vida de una persona.

El incendio ha quemado completamente una habitación y el comedor de la vivienda, así como el resto del piso, que ha quedado afectado por el humo y la temperatura.

Los vecinos del resto de pisos se ha confinado en el interior de sus domicilios y, después de que los Bomberos hayan extinguido el incendio, han empezado las labores de ventilación del bloque y revisión de los otros pisos, para asegurar que el resto de la comunidad estaba en buen estado.

Los Mossos d'Esquadra han activado cuatro patrullas y se han hecho cargo de la investigación de las causas del incendio, mientras que el Sistema de Emergencias Médicas ha activado cinco dotaciones, y ha atendido a dos personas afectadas, en estado leve, que no han requerido traslado a ningún centro hospitalario.

Más temas:

sucesos

Incendios

Tarrasa

Cataluña

Barcelona