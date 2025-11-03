Suscribete a
Muere la menor de 11 años atropellada este domingo por un autobús de línea en Barcelona

El Ayuntamiento de la ciudad condal ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos

Un autobús urbano de Barcelona en una imagen de archivo
Un autobús urbano de Barcelona en una imagen de archivo

Una menor de 11 años ha muerto este lunes por la tarde tras ser atropellada este domingo sobre las cinco por un autobús de línea en el centro de Barcelona, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad condal en un comunicado.

El accidente ... se produjo delante del número 595 de la Gran Via de les Corts Catalanes, en el distrito de L'Eixample, y la niña fue trasladada al Hospital Sant Joan de Déu en estado grave. El bus corresponde a la línea H12 Gornal/Besòs Verneda de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

