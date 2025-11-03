Muere la menor de 11 años atropellada este domingo por un autobús de línea en Barcelona

Una menor de 11 años ha muerto este lunes por la tarde tras ser atropellada este domingo sobre las cinco por un autobús de línea en el centro de Barcelona, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad condal en un comunicado.

El accidente ... se produjo delante del número 595 de la Gran Via de les Corts Catalanes, en el distrito de L'Eixample, y la niña fue trasladada al Hospital Sant Joan de Déu en estado grave. El bus corresponde a la línea H12 Gornal/Besòs Verneda de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado sus condolencias a la familia y amistades de la pequeña y ha reafirmado «su compromiso para continuar trabajando para reducir a las víctimas en los siniestros de tráfico». Esta es la décima víctima mortal en accidente de tráfico en la ciudad este 2025.

