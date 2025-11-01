Suscribete a
Muere un hombre tras el incendio de un piso en Lérida esta madrugada

Tras el desalojo del resto de vecinos, los Bomberos han conseguido sofocar las llamas

Efectivos de Emergencias, durante el incendio en un edificio de la calle Comtes d'Urges de Lérida
Efectivos de Emergencias, durante el incendio en un edificio de la calle Comtes d'Urges de Lérida

ABC

Barcelona

Un hombre ha muerto la madrugada de este sábado en el incendio de un edificio en la calle Comtes d'Urgell en Lérida, que afectaba a la sexta planta del inmueble y por el cual ninguna otra persona ha resultado herida.

